Ο Φρέντι Μπελέρης ανακαλεί δήλωση για τον Ηλία Κασιδιάρη μετά τις αντιδράσεις

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, Φρέντι Μπελέρης, ανακάλεσε δημόσια την αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη, χαρακτηρίζοντάς την «άστοχη αποστροφή». Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ιδίως από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε την αποδοκιμασία του. Ο κ. Μπελέρης διευκρίνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί.

Η αρχική δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση ενός αποσπάσματος από συνέντευξη του Φρέντι Μπελέρη στον τηλεοπτικό σταθμό ONE. Στην εν λόγω συνέντευξη, ο ευρωβουλευτής, αναφερόμενος στον Ηλία Κασιδιάρη, είχε δηλώσει συγκεκριμένα: «Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ. Ούτε ο Φρέντι Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα. Το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη».

Το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης εντοπίζεται στο 6.02.

Η οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Η αναφορά του κ. Μπελέρη στον Ηλία Κασιδιάρη προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη ζήτησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποδοκιμάσει τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας την άποψή του «επικίνδυνη».

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ο Φρέντι Μπελέρης «εκθειάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως “έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του (!)” και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή». Το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματος του για τις επικίνδυνες απόψεις του και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά».

Η αναίρεση και οι διευκρινίσεις του Φρέντι Μπελέρη

Ανταποκρινόμενος στις αντιδράσεις, ο Φρέντι Μπελέρης προχώρησε σε διευκρινίσεις, δηλώνοντας ότι «δεν έχω καμία σχέση μαζί του και με όσα εκπροσωπεί». Ο ίδιος χαρακτήρισε την επίμαχη φράση ως «άστοχη αποστροφή», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ».

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ κατηγόρησε παράλληλα τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επέλεξε «να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης, ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει».

Προσήλωση στη δημοκρατία και τους θεσμούς

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μπελέρης υπογράμμισε ότι η συνολική του στάση ήταν απολύτως σαφής, δηλαδή ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα αυτός εκπροσωπεί. Αντιθέτως, όπως δήλωσε, όσα είπε αποτελούν έκφραση της σταθερής του προσήλωσης στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου.

Ο ευρωβουλευτής πρόσθεσε ότι αυτή είναι και η διαχρονική του στάση: να στέκεται απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνει μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Η συμβολή της παράταξης στην προστασία της δημοκρατίας

Ο Φρέντι Μπελέρης εξέφρασε επίσης την υπερηφάνειά του που ανήκει σε μια παράταξη, εννοώντας τη Νέα Δημοκρατία, η οποία επί των ημερών διακυβέρνησής της συγκέντρωσε όλες τις δικογραφίες και τις κατέθεσε στη δικαιοσύνη. Επίσης, η παράταξη αυτή βρήκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα η δικαιοσύνη να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που προστατεύουν τη Δημοκρατία από εγκληματικές οργανώσεις.

Ο ευρωβουλευτής κατέληξε στην ανάρτησή του διαβεβαιώνοντας ότι η θέση του ήταν και παραμένει ξεκάθαρη.

Με πληροφορίες από: Topontiki