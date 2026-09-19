Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι ψεύδεται σχετικά με τη δυνατότητα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα. Ο κ. Χρηστίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει μειώσει τον ΕΦΚ εδώ και καιρό, χωρίς την ανάγκη ευρωπαϊκής έγκρισης, όπως έχουν πράξει και άλλες χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις οικονομικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και στην πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Η επιλογή των πολιτών και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας για την πολιτική αντιπαράθεση, σημείωσε ότι οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων. Από τη μία πλευρά, βρίσκεται ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που συζητούνται. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Χρηστίδης παρουσίασε τον κόσμο που φέρνει το ΠΑΣΟΚ.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως τις ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, περιλαμβάνουν την καθιέρωση 13ου μισθού και 13ης σύνταξης. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την κατάργηση του 13ωρου εργασίας, καθώς και τη διατήρηση του επιδόματος ανεργίας στην υφιστάμενη μορφή του.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι τιμές των καυσίμων

Ο κ. Χρηστίδης εστίασε ιδιαίτερα στο ζήτημα των τιμών των καυσίμων και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μείωση του ΕΦΚ πολύ νωρίτερα. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε στο πετρέλαιο, όπου ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης δεν έχει μειωθεί.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, υπάρχουν τουλάχιστον επτά άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν μειώσει τον ΕΦΚ χωρίς να έχουν λάβει κάποια ειδική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί το επιχείρημα της αναγκαιότητας ευρωπαϊκής έγκρισης ως «στρεψοδικία» και τόνισε ότι η μείωση αυτή θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη.

Ο φόρος στον φόρο και η καθυστερημένη παρέμβαση

Πέρα από τον ΕΦΚ, ο Παύλος Χρηστίδης έθεσε εκ νέου το θέμα της φορολογικής επιβάρυνσης της βενζίνης. Επισήμανε ότι στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης επιβάλλεται επιπλέον και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Χαρακτήρισε «τραγικό» το γεγονός ότι στο ποσό των 0,70 ευρώ που πληρώνεται ανά λίτρο στη βενζίνη, προστίθεται επιπλέον 24% ΦΠΑ.

Αυτή την κατάσταση, τον «φόρο στον φόρο», ο κ. Χρηστίδης τη χαρακτήρισε «αδιανόητη» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να την είχε επιλύσει με έναν ρεαλιστικό και θεσμικό τρόπο, ο οποίος θα αφορούσε όλους τους Έλληνες πολίτες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να παρεμβαίνει με καθυστέρηση, όταν τα προβλήματα έχουν ήδη διογκωθεί και έχουν δημιουργήσει τραγικές καταστάσεις για τους πολίτες.

Ως παράδειγμα αυτής της καθυστερημένης πολιτικής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε την περίπτωση των συντάξεων χηρείας. Υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, θα μπορούσε να είχε δώσει χρήματα εκεί που υπήρχε ανάγκη, αντί να περιμένει να φτάσει η κατάσταση «στο και πέντε». Περιέγραψε αυτή την προσέγγιση ως έναν «μη λειτουργικό» τρόπο επικοινωνιακής πολιτικής, όπου ο κόσμος δυσκολεύεται να στείλει εμπορεύματα ή να παραγγείλει πετρέλαιο θέρμανσης και αναγκάζεται να «παρακαλάει σαν επαίτης» για μέτρα.

Οικονομική πίεση στα νοικοκυριά

Ο Παύλος Χρηστίδης στάθηκε με έμφαση στην οικονομική πίεση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία, αναφέροντας ότι το 87% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει πως είναι πολύ δύσκολο να βγάλει τον μήνα. Αυτό το ποσοστό αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των πολιτών στην καθημερινότητά της.

Επιπλέον, ο κ. Χρηστίδης σημείωσε ότι δύο στους τρεις Έλληνες νιώθουν ότι είναι φτωχοί. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την αίσθηση οικονομικής δυσπραγίας και επισφάλειας που κυριαρχεί σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, παρά τις όποιες κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Παύλος Χρηστίδης αναφέρθηκε και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος θα αναζητήσει περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την υπόθεση αυτή.

Με πληροφορίες από: Topontiki