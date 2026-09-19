Δημοσκόπηση GPO: Στο 30,3% η ΝΔ, περιορίζεται η διαφορά ΕΛ.Α.Σ και ΠΑΣΟΚ

Τους πολιτικούς συσχετισμούς μετά τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης καταγράφει η νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της GPO, η οποία διενεργήθηκε για την εφημερίδα «Παραπολιτικά». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 13,1%. Η διαφορά μεταξύ ΕΛ.Α.Σ και ΠΑΣΟΚ περιορίζεται πλέον στις 2,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της GPO, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 30,3%. Δεύτερη δύναμη αναδεικνύεται η ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 15,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,1%. Ταυτόχρονα, η έρευνα δείχνει ότι η αυτοδυναμία παραμένει άπιαστο όνειρο για τη Νέα Δημοκρατία.

Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8,9% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) στο 8,7%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας και η επιλογή «Άλλο» αμφότερες με 4,7%. Η Φωνή της Λογικής καταγράφεται στο 4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3,8%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, ενώ η Νίκη και η Νέα Αριστερά λαμβάνουν από 1,2%.

Μεταβολές από την προηγούμενη μέτρηση

Σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της GPO, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, παρατηρούνται ορισμένες μεταβολές στα ποσοστά των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται κατά 0,9 ποσοστιαία μονάδα, ανεβαίνοντας από το 29,4% στο 30,3%. Αντίθετα, η ΕΛ.Α.Σ υποχωρεί κατά 0,5 μονάδα, από 16,3% σε 15,8%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο 1,6 μονάδας, από 11,5% σε 13,1%. Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών, η διαφορά μεταξύ ΕΛ.Α.Σ και ΠΑΣΟΚ περιορίζεται σημαντικά στις 2,7 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι 4,8 μονάδων που ήταν στην έρευνα του Ιουνίου.

Η εικόνα των μικρότερων κομμάτων

Μεταβολές καταγράφονται και στα ποσοστά των μικρότερων κομμάτων. Η Ελληνική Λύση υποχωρεί από 9,2% σε 8,9%, ενώ το ΚΚΕ μειώνεται από 9% σε 8,7%, δηλαδή και τα δύο κόμματα χάνουν από 0,3 μονάδα. Η Πλεύση Ελευθερίας ενισχύεται από 4,3% σε 4,7%, παρουσιάζοντας άνοδο 0,4 μονάδων.

Μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Φωνή της Λογικής, η οποία περνά από το 2,6% στο 4%, κερδίζοντας 1,4 μονάδες. Αντίθετα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία εμφανίζει σημαντική υποχώρηση, από 7,8% τον Ιούνιο στο 3,8% στη νέα μέτρηση, χάνοντας 4 μονάδες. Το ΜέΡΑ25 μειώνεται από 2,9% σε 2,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μικρή άνοδο από 1,2% σε 1,5% και η Νίκη από 1,1% σε 1,2%. Η επιλογή «Άλλο» παραμένει σταθερή στο 4,7%.

Προγράμματα ΔΕΘ και καταλληλότερος πρωθυπουργός

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, το 28,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πείστηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην ερώτηση σχετικά με το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,6% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2%, η Μαρία Καρυστιανού με 2,2%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,2%, η Ρένα Δούρου με 0,8%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,5% και ο Στέφανος Κασσελάκης με 0,3%.

Το ζήτημα Σαμαρά και οι αρχές της Νέας Δημοκρατίας

Στην έρευνα της GPO τέθηκε επίσης το ερώτημα σχετικά με την πιθανότητα οι συμμετέχοντες να ψηφίσουν ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 89,2% απάντησε «λίγο και καθόλου», ενώ το 9,5% δήλωσε «πολύ και αρκετά».

Παράλληλα, το 55,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι διαφορές του πρώην πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προσωπικές, ενώ το 36,6% τις χαρακτηρίζει πολιτικές. Τέλος, το 11,9% εκτιμά ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει τις πολιτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Στην ίδια ερώτηση, ο Κώστας Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη θέση με 34,1%, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 27,9%.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki