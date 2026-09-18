Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο οποίος μέχρι πρότινος διατελούσε ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας, εντάχθηκε και επίσημα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Η εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην πολιτική του πορεία. Τον κ. Αυλωνίτη υποδέχτηκε στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ένωση δυνάμεων.

Η επίσημη ένταξη και η υποδοχή στη Βουλή

Η ένταξη του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, εντός του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων, το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποδέχτηκε προσωπικά τον βουλευτή Κέρκυρας, καλωσορίζοντάς τον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Η κίνηση αυτή προσθέτει ένα ακόμη μέλος στην κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ, ενισχύοντας την παρουσία του στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή

Μετά τη συνάντηση και την επίσημη ένταξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προέβη σε δήλωση αναφορικά με την εξέλιξη αυτή. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και εξέφρασε τη χαρά του για τη νέα αυτή κοινή πορεία.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, έναν βουλευτή με έντονη παρουσία και κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον κοινό στόχο που τίθεται με την ένταξη του κ. Αυλωνίτη.

Η αναγνώριση του κοινοβουλευτικού έργου

Στο πλαίσιο της δήλωσής του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην πολιτική δράση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη. Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την «έντονη παρουσία και κοινοβουλευτικό έργο» που έχει επιδείξει ο βουλευτής κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Βουλή των Ελλήνων.

Η αναγνώριση αυτή από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει την εμπειρία και τη δραστηριότητα του κ. Αυλωνίτη εντός του Κοινοβουλίου, στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Η ένταξή του έρχεται να προστεθεί στην πορεία του ως εκλεγμένου αντιπροσώπου, φέρνοντας μαζί του την προηγούμενη κοινοβουλευτική του εμπειρία.

Η πολυτάραχη πολιτική διαδρομή του βουλευτή Κέρκυρας

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης έχει μια διαδρομή στον πολιτικό στίβο που χαρακτηρίζεται από αρκετές αλλαγές κομματικής στέγης. Είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής Κέρκυρας στις εκλογές του 2019, τότε με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πρώτη εκλογή σηματοδότησε την είσοδό του στο ελληνικό Κοινοβούλιο ως μέλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκείνη την περίοδο.

Η πορεία του ως βουλευτή συνεχίστηκε με την ανεξαρτητοποίησή του τον Νοέμβριο του 2024 από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την αποχώρησή του, ο κ. Αυλωνίτης εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας, το οποίο είχε ιδρύσει ο Στέφανος Κασσελάκης. Ωστόσο, η παραμονή του σε αυτό το νέο πολιτικό σχήμα ήταν βραχύβια, καθώς αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας τον Ιανουάριο του 2026, λίγους μήνες πριν την πρόσφατη ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit