Η Μαργαρίτα Παπανδρέου: Το φεμινιστικό «αντάρτικο» που άλλαξε τη μοίρα των Ελληνίδων

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου αφύπνισε την Ελλάδα, συγκρούστηκε εντός του ΠΑΣΟΚ για τα γυναικεία ζητήματα και άλλαξε τη μοίρα των Ελληνίδων. Ως κορίτσι από το Σικάγο, η Μάργκαρετ, όπως ήταν το αρχικό της όνομα, είχε μάθει να δουλεύει σκληρά, βιδώνοντας εξαρτήματα σε αεροπλάνα εν μέσω πολέμου. Το 1960, ο Γεώργιος Παπανδρέου της ζήτησε να «ελληνοποιήσει» το όνομά της, καθώς το μέλλον του Ανδρέα ήταν στην Αθήνα, ενώ το μέλλον των Ελληνίδων κρεμόταν από τη θέληση αυτής της Αμερικανίδας που έγινε Μαργαρίτα.

Η ίδρυση της ΕΓΕ και οι αντιδράσεις

Μέσα στα σαλόνια της εξουσίας, η Μαργαρίτα Παπανδρέου έβλεπε τη μισή Ελλάδα να ζει στη σκιά. Το 1975 ίδρυσε την ΕΓΕ (Ένωση Γυναικών Ελλάδας), μια κίνηση που πολλοί στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισαν με ειρωνεία. Την αποκάλεσαν «Αμερικάνα» και χλεύασαν τη δράση της, θεωρώντας την μια φασαριόζικη υπερβολή.

Ωστόσο, εκείνη δεν σταμάτησε. Όργωσε την επαρχία, μίλησε με τις γυναίκες των χωριών που δεν είχαν δικό τους δεκάρικο στην τσέπη και έστησε συνεταιρισμούς. Ξεκίνησε να ξηλώνει, έναν-έναν, τους πυλώνες της πατριαρχίας, ακόμη κι όταν η Ελλάδα είχε ήδη μπει στην τότε Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΟΚ.

Οι ιστορικές αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο

Το 1983, το Οικογενειακό Δίκαιο άλλαξε για πάντα. Η προίκα σβήστηκε από τους νόμους, ο πολιτικός γάμος έγινε πραγματικότητα και οι γυναίκες απέκτησαν, επιτέλους, το δικό τους όνομα. Η ψήφιση του νέου Οικογενειακού Δίκαιου (Νόμος 1329/1983) αποτέλεσε μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, έναν «σεισμό» για τα δεδομένα της εποχής.

Με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, εκείνα τα πρώτα χρόνια της Αλλαγής, η Μαργαρίτα, μέσω της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), λειτούργησε ως ο βασικός μοχλός για αυτές τις μεταρρυθμίσεις.

Η σύγκρουση με την Εκκλησία για τις αμβλώσεις

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου δεν φοβήθηκε ποτέ να σπάσει τα ταμπού. Το 1985, με βαθιά πίστη στο δίκαιο, κάθισε απέναντι από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, ο οποίος ήταν πανίσχυρος και θεωρούνταν κράτος εν κράτει στην Ελλάδα.

Τον κοίταξε στα μάτια και τον έπεισε για το ανήκουστο για την εποχή: Η Εκκλησία να μην σταθεί εμπόδιο στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων. Αυτή ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Μια ζωή αφιερωμένη στον αγώνα

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έζησε μια ζωή γεμάτη θυελλώδεις έρωτες, πολιτικές εξορίες και βαθιές προσωπικές προδοσίες. Παρόλο που είδε τον σύντροφό της να παρασύρεται από τα φώτα της εξουσίας και ένιωσε ντροπή για άλλα γεγονότα, δεν έχασε τον προσανατολισμό της.

Μέχρι το τέλος, εκείνο το κορίτσι από το Σικάγο, που πίστευε ότι η μοίρα του Ανδρέα ήταν να κυβερνήσει, ήξερε καλά πως η δική της μοίρα ήταν να αλλάξει τις ζωές των γυναικών σε μια χώρα που ξυπνούσε από τον λήθαργο. Και το έκανε.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr