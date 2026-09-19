Εντατικοποιούνται οι προετοιμασίες για το κόμμα Σαμαρά: Δημοσιογράφοι και στελέχη στα ψηφοδέλτια

Με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να ανιχνεύουν δυνητική ψήφο έως και διψήφιου ποσοστού για το υπό ίδρυση κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού έχει εντείνει σημαντικά τις προετοιμασίες σε όλα τα επίπεδα. Ο ίδιος ο κ. Σαμαράς πραγματοποιεί καθημερινά εντατικές επαφές με πρόσωπα που είχαν βρεθεί κοντά του πολιτικά κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Οι συζητήσεις αυτές επικεντρώνονται στη στελέχωση των ψηφοδελτίων του νέου φορέα, καθώς και στην κατανομή των ρόλων που θα αναλάβουν τα μέλη του.

Οι δημοσκοπήσεις και η εντατικοποίηση των προετοιμασιών

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις φέρνουν στην επιφάνεια μια αξιοσημείωτη δυναμική για το υπό ίδρυση κόμμα, το οποίο αναμένεται να τεθεί υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Τα στοιχεία των ερευνών δείχνουν ότι η δυνητική ψήφος προς αυτόν τον νέο πολιτικό σχηματισμό μπορεί να φτάσει ακόμη και σε διψήφιο ποσοστό, γεγονός που υπογραμμίζει την απήχηση που ενδεχομένως να έχει στην εκλογική βάση.

Αυτή η διαφαινόμενη υποστήριξη έχει οδηγήσει το επιτελείο του κ. Σαμαρά στην εντατικοποίηση όλων των απαραίτητων προετοιμασιών. Οι εργασίες διεξάγονται σε όλα τα επίπεδα, από την οργανωτική δομή μέχρι την επικοινωνιακή στρατηγική, με στόχο την πλήρη ετοιμότητα ενόψει της επίσημης παρουσίασης του κόμματος.

Επαφές για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων και την κατανομή ρόλων

Στο πλαίσιο των εντατικών αυτών διεργασιών, ο Αντώνης Σαμαράς έχει αναλάβει προσωπικά την πρωτοβουλία να πραγματοποιεί καθημερινές επαφές. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται με πρόσωπα τα οποία είχαν διατελέσει στενοί του συνεργάτες και είχαν βρεθεί πολιτικά κοντά του κατά τη διάρκεια της περιόδου που ασκούσε τα καθήκοντα του πρωθυπουργού της χώρας.

Ο βασικός σκοπός αυτών των επαφών είναι διπλός: αφενός η στελέχωση των ψηφοδελτίων του υπό ίδρυση κόμματος με κατάλληλα πρόσωπα, και αφετέρου η ορθή κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων εντός της οργανωτικής δομής του. Ο κ. Σαμαράς επιδιώκει να δημιουργήσει μια ομάδα με εμπειρία και γνώση των πολιτικών διεργασιών.

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Ιδιαίτερο βάρος και προσοχή δίνεται, όπως πληροφορούμαστε, στη συγκρότηση του ψηφοδελτίου Επικρατείας, το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας για την εικόνα και την απήχηση του νέου κόμματος. Η πρώτη θέση σε αυτό το ψηφοδέλτιο αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης και διεκδικείται από δύο αναγνωρισμένα πρόσωπα του δημόσιου βίου.

Συγκεκριμένα, η πρώτη θέση «παίζεται» μεταξύ του πρώην υπουργού Πολιτισμού, Κώστα Τζαβάρα, και του διακεκριμένου καθηγητή Γιώργου Μάζη. Παράλληλα, για την κάλυψη της δεύτερης θέσης στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, το επιτελείο αναζητά ενεργά μια γυναικεία προσωπικότητα, η οποία θα πρέπει να διαθέτει σημαντική προσωπική εμβέλεια και αναγνωρισιμότητα στην κοινωνία.

Νέα πρόσωπα και συγκεκριμένοι ρόλοι στο επιτελείο του κόμματος

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης και της ενίσχυσης του επιτελείου του πρώην πρωθυπουργού, έχει ενταχθεί ένα νέο πρόσωπο με σημαντική εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης. Πρόκειται για τον δημοσιογράφο Δημήτρη Απόκη, ο οποίος αναλαμβάνει έναν κρίσιμο τομέα για τη σύγχρονη πολιτική επικοινωνία, αυτόν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, έχει οριστικοποιηθεί και η συμμετοχή ενός ακόμη δημοσιογράφου, του Λουκά Κατσώνη, στα ψηφοδέλτια του υπό ίδρυση κόμματος. Η πιθανή εκλογική του περιφέρεια, όπου αναμένεται να δώσει τη μάχη του σταυρού, είναι η Βοιωτία, ενισχύοντας έτσι την παρουσία του νέου φορέα στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η εκπόνηση του προγράμματος και το μυστήριο της ημερομηνίας ίδρυσης

Παράλληλα με τις διεργασίες για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων, μια ειδική ομάδα εργάζεται συστηματικά για την εκπόνηση του προγράμματος και τον καθορισμό των βασικών θέσεων του υπό ίδρυση κόμματος. Επικεφαλής αυτής της ομάδας έχει οριστεί ο Χρήστος Λαζαρίδης, ο οποίος είναι γνωστός για τη μακροχρόνια και στενή συνεργασία του με τον Αντώνη Σαμαρά.

Το μόνο στοιχείο που παραμένει άγνωστο και το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα αποκαλυφθεί την τελευταία στιγμή, είναι η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία το νέο κόμμα θα «γεννηθεί» επίσημα και θα παρουσιαστεί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη της δράσης του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis