Σταθερά ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά ποσοστά στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, κινούμενη μεταξύ 29% και 31% στην εκτίμηση ψήφου. Παρά τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων τριών μηνών και το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημοσκοπική εικόνα του κυβερνώντος κόμματος παραμένει σε μια «οριζόντια γραμμή». Αυτή η σταθερότητα εγείρει το ερώτημα αν πρόκειται για πολιτική ανθεκτικότητα, που θα αποτελέσει τη βάση για αντεπίθεση, ή για ένα «βάλτωμα» που δεν επιτρέπει ουσιαστική δημοσκοπική άνοδο.

Η εικόνα των δημοσκοπήσεων

Τέσσερις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, από τις εταιρείες Marc, Pulse, MRB και Opinion Poll, καταγράφουν μια ουσιαστικά ίδια εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις, το κυβερνών κόμμα κινείται σταθερά μεταξύ 29% και 31% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, στην απλή πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά είναι αισθητά χαμηλότερα, κυμαινόμενα από 23,8% έως 27,5%.

Το εύρος των ποσοστών είναι μικρό, γεγονός που καθιστά την εικόνα εξαιρετικά καθαρή: η Νέα Δημοκρατία δεν υποχωρεί δραματικά, αλλά ούτε καταφέρνει να ξεκολλήσει από αυτή τη ζώνη. Η σταθερότητα αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ανατρέξει κανείς στις προηγούμενες μετρήσεις, οι οποίες έδειχναν παρόμοια ποσοστά πριν από την περίοδο των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων.

Η Νέα Δημοκρατία στους ίδιους αριθμούς

Εξετάζοντας τις προηγούμενες μετρήσεις, η εικόνα της στασιμότητας γίνεται πιο εμφανής. Στη δημοσκόπηση της Marc στις 30 Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία είχε καταγραφεί στο 26,8% στην πρόθεση ψήφου και στο 30,5% στην εκτίμηση. Στην τελευταία μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, η εκτίμηση ψήφου είχε φτάσει στο 30,8%.

Αντίστοιχα, στην Pulse του Ιουλίου, τα ποσοστά ήταν 26% στην πρόθεση και 30% στην εκτίμηση. Η Opinion Poll είχε καταγράψει ήδη από τον Ιούνιο 25,6% στην πρόθεση και 30,5% στην εκτίμηση ψήφου. Αυτό σημαίνει ότι, μετά από τρεις μήνες πολιτικών εξελίξεων και την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα που βρισκόταν και πριν.

Η επίδραση των μέτρων της ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ένα πακέτο παρεμβάσεων συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα αυτά είχαν στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη φορολογία και την ανακούφιση των νοικοκυριών. Θα μπορούσε κανείς να αναμένει μια θετική μεταβολή στα δημοσκοπικά ποσοστά αμέσως μετά τις εξαγγελίες αυτές.

Ωστόσο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μια τέτοια μεταβολή δεν αποτυπώνεται σε σημαντική κλίμακα. Η Pulse καταγράφει μια άνοδο μόλις μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου, από 26% σε 26,5%. Η Marc εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία στο 27,5% από 26,8%, ενώ στην MRB η αναγωγή παραμένει ακριβώς στο 29% που είχε καταγραφεί και τον Ιούλιο. Τέλος, η Opinion Poll δίνει 31%, μόλις μισή μονάδα υψηλότερα από το 30,5% του Ιουνίου.

Αξιολόγηση των μέτρων και διπλές αναγνώσεις

Η αξιολόγηση των ίδιων των μέτρων της ΔΕΘ από τους πολίτες είναι επίσης ενδεικτική. Στη δημοσκόπηση της MRB, το 58,9% των ερωτηθέντων τα κρίνει αρνητικά, ενώ μόλις το 30,2% τα αξιολογεί θετικά. Επιπλέον, το 53,7% θεωρεί ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι λιγότερα από όσα επιτρέπει η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας.

Στην Pulse, όταν τίθεται το ειδικό ερώτημα για το ποιες προτάσεις αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, το 31% των πολιτών απαντά «κανενός», ενώ το 25% επιλέγει εκείνες του πρωθυπουργού. Από αυτά τα στοιχεία προκύπτουν δύο διαφορετικές αναγνώσεις των ίδιων αριθμών: αφενός, η πολιτική ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς παραμένει μακράν πρώτη παρά τη φθορά της διακυβέρνησης, και αφετέρου, η στασιμότητα, καθώς ακόμη και μια μεγάλη οικονομική παρέμβαση δεν αρκεί, μέχρι στιγμής, για να μετακινήσει αισθητά τη δημοσκοπική βελόνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki