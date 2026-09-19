Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή κορυφώνεται στο Πάρκο Τρίτση

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε διάφορες περιοχές της χώρας, θα φτάσουν στην κορύφωσή τους στην Αθήνα. Το μεγάλο αυτό γεγονός θα λάβει χώρα στο Πάρκο Τρίτση, από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Για 52η χρονιά, χιλιάδες μέλη και φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εργάζονται ακούραστα για την οικοδόμηση αυτής της «μικρογραφίας του μέλλοντος», προσφέροντας μια ανάσα και μια ελπιδοφόρα διέξοδο σε χιλιάδες νέους και λαό.

Το κάλεσμα του Φεστιβάλ και το σύνθημα

Το Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή απευθύνει ένα ευρύ κάλεσμα σε χιλιάδες νέους και νέες, έχοντας ως κεντρικό σύνθημα μια φράση εμπνευσμένη από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπ. Μπρεχτ: «Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα… ξέρει να σκέφτεται!». Αυτό το μήνυμα συνοδεύεται από την προτροπή «Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό!».

Στις φετινές εκδηλώσεις αναμένεται να συναντηθούν όλοι όσοι, κατά το προηγούμενο διάστημα, μετέτρεψαν αυτό το «ελάττωμα» σε ένα ισχυρό όπλο για τον αγώνα τους. Πρόκειται για όσους τόλμησαν να αμφισβητήσουν, να διεκδικήσουν και να παλέψουν για την υλοποίηση των ονείρων τους, αντιστεκόμενοι στο σημερινό «σάπιο σύστημα».

Αγωνιστικό εργαστήρι και ανταλλαγή εμπειριών

Κάθε γωνιά, κάθε στέκι και κάθε σκηνή που θα φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως ένα αγωνιστικό «εργαστήρι». Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν την πλούσια πείρα που έχουν αποκομίσει από τους αγώνες τους.

Ο στόχος είναι η συλλογική σχεδίαση των επόμενων βημάτων τους. Οι διοργανωτές εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλά σημαντικά θέματα να θέσουν και να συζητήσουν κατά τη διάρκεια του τετραημέρου.

Οι μαθητές στο προσκήνιο

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι οποίοι οργανώνονται και αγωνίζονται ενεργά μέσω των μαθητικών τους συμβουλίων, θα δώσουν ένα νέο αγωνιστικό ραντεβού στο Φεστιβάλ. Ο αγώνας τους επικεντρώνεται στη διεκδίκηση «ενός σχολείου που μορφώνει και δεν εξοντώνει».

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η Μαθητική Σκηνή θα φιλοξενήσει την Παρασκευή μια εκδήλωση με τίτλο «”Εθνικό Απολυτήριο”… μια εξέταση που δεν τελειώνει ποτέ. Οι μαθητές θα πούμε την τελευταία λέξη!». Επιπλέον, στον χώρο του μαθητικού στεκιού, καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου, θα υπάρχουν εκθέσεις και πρωτότυπα παιχνίδια. Αυτές οι δράσεις στοχεύουν στην ανάδειξη των προβλημάτων του σχολείου που «μεταρρυθμίζεται» και «αναβαθμίζεται» συνεχώς, αλλά «πάει από το κακό στο χειρότερο», καθώς και στην αντίθεση στον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά.

Οι φοιτητές και οι νέοι εργαζόμενοι

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, που αγωνίζονται μέσω των Φοιτητικών τους Συλλόγων για αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν Παιδεία, καθώς και για «σύγχρονες σπουδές, όχι καταστολή και διαγραφές», θα βρουν στο Φεστιβάλ σημαντικά εφόδια για τους επερχόμενους αγώνες της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Στη Σκηνή Φοιτητών & Νέων Εργαζομένων, την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Το σύστημα γεννά φασίστες και ναζί, η νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί!». Μεταξύ των ομιλητών στην εκδήλωση αυτή θα είναι και η Μάγδα Φύσσα. Στο φοιτητικό στέκι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις επεξεργασίες του ΚΚΕ σχετικά με το «Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας», τον κοινωνικό ρόλο του επιστήμονα, καθώς και με εξειδικευμένες ανακοινώσεις που αφορούν την πρόταση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για διάφορα επιστημονικά αντικείμενα.

Επίσης, οι νέοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες, οι οποίοι δίνουν τη δική τους μάχη μέσα στους χώρους εργασίας τους, θα συμμετάσχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, βρίσκοντας ένα βήμα για τις διεκδικήσεις τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki