Η Υεμένη δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί, δηλώνει η υπουργός Εξωτερικών Αφράχ αλ-Ζούμπα

Η υπουργός Εξωτερικών της Υεμένης, Αφράχ αλ-Ζούμπα, δήλωσε ότι η χώρα της δεν αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί για κανέναν, ούτε για το Ιράν, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η δήλωση αυτή έγινε σε συνέντευξή της στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik, υπογραμμίζοντας τη θέση της Υεμένης έναντι περιφερειακών δυνάμεων. Παράλληλα, η υπουργός τόνισε τη σημασία της αποκατάστασης της κρατικής εξουσίας στην Υεμένη για την περιφερειακή ασφάλεια και την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Η ξεκάθαρη θέση της Υεμένης

Στη συνέντευξή της στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik, η Αφράχ αλ-Ζούμπα υπογράμμισε με σαφήνεια ότι «Η Υεμένη δεν αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί για κανέναν». Η δήλωση αυτή έρχεται με φόντο την κλιμακούμενη ένταση που παρατηρείται μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπουργός Εξωτερικών της Υεμένης τόνισε ότι η χώρα της δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο για την αντιστάθμιση απωλειών σε άλλα μέτωπα ή ως πεδίο διευθέτησης διαφορών.

Επιπλέον, η Αφράχ αλ-Ζούμπα ξεκαθάρισε ότι η Υεμένη δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως διαπραγματευτικό χαρτί από οποιαδήποτε περιφερειακή δύναμη με σκοπό τη βελτίωση της διαπραγματευτικής της θέσης. Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει την επιθυμία της Υεμένης να διατηρήσει την αυτονομία της και να μην εμπλακεί σε γεωπολιτικά παιχνίδια που δεν εξυπηρετούν τα δικά της συμφέροντα.

Αναφορά στο Ιράν από το Υπουργείο Εξωτερικών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Υεμένης, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, αναφέρθηκε ευθέως στο Ιράν. Στην ανάρτηση αυτή, το υπουργείο υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αξιοποιήσει την κατάσταση στην Υεμένη. Στόχος της Τεχεράνης, σύμφωνα με την ανάρτηση, είναι να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η σύγκρουση με την Ουάσινγκτον συνεχίζεται, ενώ οι σχετικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Υεμένης, η οποία δημοσιεύτηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, υπογραμμίζει την ανησυχία της χώρας για την πιθανή εκμετάλλευση της εσωτερικής της κατάστασης για εξωτερικούς σκοπούς.

Σύνδεση με την περιφερειακή ασφάλεια

Η υπουργός Εξωτερικών συνέδεσε την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας στην Υεμένη με την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια. Η επιστροφή σε μια σταθερή κρατική δομή θεωρείται θεμελιώδης για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την πεποίθηση ότι η εσωτερική κατάσταση της Υεμένης έχει άμεσες επιπτώσεις στο περιφερειακό γίγνεσθαι.

Επιπλέον, η Αφράχ αλ-Ζούμπα τόνισε ότι η αποκατάσταση του κράτους είναι κρίσιμη για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Η Υεμένη κατέχει μια στρατηγική γεωγραφική θέση, καθιστώντας τη σταθερότητά της ζωτικής σημασίας για τις θαλάσσιες οδούς. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας αποτελεί βασικό μέλημα, καθώς επηρεάζει το παγκόσμιο εμπόριο και την οικονομία.

Ο ρόλος των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η δήλωση της υπουργού Εξωτερικών έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Χούθι διατηρούν σημαντική παρουσία στην Υεμένη. Συγκεκριμένα, οι Χούθι ελέγχουν περιοχές κατά μήκος των ακτών της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Η περιοχή αυτή είναι γνωστή για τη στρατηγική της σημασία, καθώς αποτελεί έναν από τους κύριους διαδρόμους για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Η παρουσία και ο έλεγχος των Χούθι σε αυτές τις παράκτιες ζώνες δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών. Η διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ένα θέμα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, και η σταθεροποίηση της Υεμένης θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η αποκατάσταση του κράτους ως κρίσιμος παράγοντας

Συνοψίζοντας τις θέσεις της, η Αφράχ αλ-Ζούμπα επανέλαβε τη σημασία της «αποκατάστασης του κράτους» στην Υεμένη. Η υπουργός τόνισε ότι αυτό αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας. Μια ισχυρή και λειτουργική κρατική εξουσία μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ταυτόχρονα, η αποκατάσταση του κράτους είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Η Υεμένη, με την ακτογραμμή της στην Ερυθρά Θάλασσα, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα. Η επιστροφή στην κανονικότητα και η ενίσχυση της κρατικής κυριαρχίας θα συμβάλουν στην προστασία αυτών των ζωτικών θαλάσσιων διαδρομών.

Με πληροφορίες από: Enikos