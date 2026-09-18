Η Ρόζα Βρεττού αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και μίλησε για την ΕΛΑΣ

Η Ρόζα Βρεττού, μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ, προχώρησε σε δηλώσεις με αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος. Η πρώην βουλευτής Επικρατείας, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχώρησής της στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η κ. Βρεττού τόνισε ότι μόνο η ΕΛΑΣ μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα, ενώ χαρακτήρισε τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ως μικροκομματική και αναντίστοιχη με το αίσθημα των πολιτών.

Η κριτική στο ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική του

Η Ρόζα Βρεττού, στην τοποθέτησή της, επέκρινε έντονα την πορεία του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα παραμένει εγκλωβισμένο σε μια μικροκομματική στρατηγική. Αυτή η στρατηγική, σύμφωνα με την ίδια, βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με το αίσθημα και τις προσδοκίες των πολιτών. Η πρώην βουλευτής Επικρατείας εξέφρασε την απορία της για τη ρητορική του ΠΑΣΟΚ, η οποία εστιάζει στο «εγώ θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη», αναρωτώμενη ποιος πραγματικά ακούει ένα τέτοιο μήνυμα.

Η κριτική της κ. Βρεττού δεν περιορίστηκε μόνο στην τρέχουσα στρατηγική, αλλά επεκτάθηκε και στην αδυναμία του κόμματος να ανταποκριθεί σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Η ίδια ανέφερε πως η κατάσταση αυτή την απασχολεί εδώ και καιρό, οδηγώντας την στην απόφασή της να αποχωρήσει από το κόμμα στο οποίο συμμετείχε για τριάντα συνεχή χρόνια.

Οι θέσεις για το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ένα από τα κεντρικά σημεία της κριτικής της Ρόζας Βρεττού αφορούσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Η ίδια δήλωσε ότι την απασχολεί πάρα πολύ καιρό το τι συμβαίνει στο ΕΣΥ και πως το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συλλάβει την πραγματική κατάσταση. Επίσης, τόνισε ότι το κόμμα δεν έχει επαρκή πολιτική αναφορά σε έναν τόσο τεράστιο χώρο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού.

Η κ. Βρεττού αποκάλυψε ότι τόσο η ίδια όσο και πολλοί άλλοι άνθρωποι που εργάζονται στο ΕΣΥ προσπάθησαν να μεταφέρουν αυτή την πολιτική πραγματικότητα στο ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, πέρα από κάποιες γενικές και συμπαθείς προτάσεις, δεν διαθέτει καμία συγκεκριμένη πρόταση για τη συνολική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρόλο που το ΕΣΥ αποτελεί δημιούργημα του ίδιου του ΠΑΣΟΚ.

Η στάση της στη Βουλή και η ελευθερία επιλογών

Η πρώην βουλευτής αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ. Εκεί, όπως είπε, βρισκόταν στη θέση να δικαιολογεί την αναγκαιότητα ψήφισης επιμέρους νομοσχεδίων του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή. Μια τέτοια στρατηγική, σύμφωνα με την κ. Βρεττού, την βρίσκει προσωπικά πάρα πολύ αντίθετη.

Διευκρίνισε επίσης ότι η ίδια δεν έχει μισθοδοτηθεί ποτέ από το ΠΑΣΟΚ, καθώς ζει από τη δουλειά της. Αυτό, όπως σημείωσε, της επιτρέπει να διατηρεί την ελευθερία της επιλογής της. Η κ. Βρεττού υποστήριξε ότι κάθε πολιτικό στέλεχος και κάθε πολίτης που συμμετέχει σε ένα κόμμα θα έπρεπε να διατηρεί αυτή την ελευθερία επιλογής, τονίζοντας τη σημασία της ανεξάρτητης σκέψης και δράσης.

Το ζήτημα της φυγής στελεχών

Συνεχίζοντας την κριτική της προς το ΠΑΣΟΚ, η Ρόζα Βρεττού σχολίασε ότι το κόμμα θα έπρεπε να ασχολείται με το γιατί φεύγουν τα στελέχη του. Αντί αυτού, όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε θέση που διατυπώνεται, ειδικά στην περίπτωσή της.

Η κ. Βρεττού υπογράμμισε τη μακρά της πορεία εντός του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι συμμετείχε στο κόμμα αδιαλείπτως επί 30 χρόνια. Αυτή η αναφορά ενισχύει το επιχείρημα της για την ανάγκη ουσιαστικής αυτοκριτικής και εξέτασης των λόγων που οδηγούν σε αποχωρήσεις έμπειρων και μακροχρόνιων στελεχών.

Η αναφορά στην ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, η Ρόζα Βρεττού προχώρησε σε μια ξεκάθαρη αναφορά στην ΕΛΑΣ, το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είπε χαρακτηριστικά ότι «μόνο το ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του κ. Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα». Η δήλωση αυτή ήρθε ως επιστέγασμα της κριτικής της προς το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως επανέλαβε, βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια μικροκομματική στρατηγική που δεν ανταποκρίνεται στο αίσθημα των πολιτών.

Η πρώην βουλευτής Επικρατείας, με αυτή την τοποθέτηση, άφησε να εννοηθεί την πιθανή προσχώρησή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς η δήλωσή της ερμηνεύτηκε ως σχεδόν επίσημη ανακοίνωση των προθέσεών της. Η αναφορά της στην ΕΛΑΣ σηματοδοτεί μια νέα πολιτική κατεύθυνση για την ίδια, μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ.

Με πληροφορίες από: Topontiki