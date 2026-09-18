Η Ευρώπη σε αυξημένη ετοιμότητα: Οι κυβερνήσεις προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα περιστατικά που οι χώρες του ΝΑΤΟ συνδέουν με ρωσική υβριδική δραστηριότητα έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες. Παραβιάσεις εναέριου χώρου, περιστατικά με drones και απόπειρες δολιοφθοράς έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης κλιμάκωσης. Παράλληλα, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προχωρούν σε πρακτικές κινήσεις ενίσχυσης της ετοιμότητάς τους, χωρίς πάντως η Συμμαχία να εκτιμά ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσος κίνδυνος επίθεσης.

Αυξημένη επιφυλακή και πρακτικά μέτρα

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν πολλαπλασιαστεί τα περιστατικά που οι χώρες του ΝΑΤΟ συνδέουν με ρωσική υβριδική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί παραβιάσεις εναέριου χώρου, περιστατικά με drones και απόπειρες δολιοφθοράς, γεγονότα που έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης κλιμάκωσης.

Παρά το γεγονός ότι η Συμμαχία δεν εκτιμά πως υπάρχει άμεσος κίνδυνος επίθεσης αυτή τη στιγμή, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προχωρούν σε πρακτικές κινήσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητάς τους. Αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στην προετοιμασία για ένα ενδεχόμενο κρίσης.

Προετοιμασίες σε ευρωπαϊκό έδαφος

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, η Γερμανία εργάζεται για την ετοιμότητα του συστήματος υγείας της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ενδεχόμενο κρίσης. Αντίστοιχα, η Λιθουανία έχει επικαιροποιήσει τα σχέδια εκκένωσης των πολιτών της, ως μέτρο προφύλαξης.

Ταυτόχρονα, στην περιοχή της Βαλτικής πραγματοποιούνται στρατιωτικές ασκήσεις από το ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την αμυντική ετοιμότητα. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας έχουν διεξαγάγει μεγάλης κλίμακας γυμνάσια σε περιοχές κοντά στα λιθουανικά σύνορα.

Οι προειδοποιήσεις του Πολωνού πρωθυπουργού

Στο πολιτικό επίπεδο, οι προειδοποιήσεις έχουν γίνει εντονότερες. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, προέβη σε δηλώσεις την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ρωσία ενδέχεται «μέσα στους επόμενους μήνες» να εξαπολύσει drones ή πυραύλους εναντίον εδαφών χωρών του ΝΑΤΟ που στηρίζουν την Ουκρανία.

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις του κ. Τουσκ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες καταγράφουν περισσότερα περιστατικά στον εναέριο χώρο τους και αυξημένες απόπειρες δολιοφθοράς. Αυτά τα γεγονότα ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση.

Η στάση των Συμμάχων και η αντίδραση της Μόσχας

Οι Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ θεωρούν ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν εργαλείο πίεσης από τη Μόσχα. Ο στόχος, σύμφωνα με τους Συμμάχους, είναι να επηρεαστεί η στάση τους απέναντι στην Ουκρανία, ασκώντας έμμεση πίεση μέσω υβριδικών απειλών.

Παράλληλα, οι όποιες αντιδράσεις από τις ευρωπαϊκές χώρες μελετώνται με προσοχή. Κάθε περαιτέρω κίνηση θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο κλιμάκωσης, γεγονός που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τις ευρωπαϊκές ηγεσίες.

Έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι και δηλώσεις Μακρόν

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων και υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η κατάσταση στην Ουκρανία, το Ιράν και η εντεινόμενη ενεργειακή κρίση. Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ ως «βάσιμες και καλά τεκμηριωμένες».

Ο κ. Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ένα νέο σχέδιο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τις τελευταίες εβδομάδες η ρωσική υβριδική απειλή κατά των Ευρωπαίων και της Γαλλίας έχει ενταθεί».

Το κλίμα ανησυχίας και η ολλανδική τοποθέτηση

Το κλίμα που επικράτησε στην έκτακτη συνάντηση στο Παρίσι αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις των συμμετεχόντων. Ο Γκιγιόμ Λακρουά, επικεφαλής του Ριζοσπαστικού Κόμματος της Αριστεράς, ανέφερε εξερχόμενος ότι «στα 50 μου χρόνια, σπάνια έχω αισθανθεί τέτοιο ίλιγγο».

Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση του Ολλανδού πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας την κοινή ανησυχία που διακατέχει τις ευρωπαϊκές ηγεσίες απέναντι στις εξελίξεις. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης επαγρύπνησης σε όλη την Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Topontiki