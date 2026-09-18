Δημοσκόπηση MRB: Ευρεία στήριξη σε θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση, καταγράφονται οι διαθέσεις των αναποφάσιστων

Η δυναμική της κοινής γνώμης σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ενεργειακού σχεδιασμού αποτυπώνεται με σαφήνεια στο β’ μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η εταιρεία MRB για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN. Οι Έλληνες πολίτες εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό υπέρ της συνέχισης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Παράλληλα, εκφράζουν την υποστήριξή τους στην προώθηση των σχεδιασμών που αφορούν τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, καθώς και την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Η εκτενής αυτή έρευνα επιχειρεί επίσης να καταγράψει τις κομματικές συσπειρώσεις και τις διαρροές, τη δεξαμενή της ΕΛ.Α.Σ., αλλά και τις διαθέσεις των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, εξετάζοντας ακόμη και την πιθανότητα ψήφου σε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Ισχυρή υποστήριξη στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ

Στο ερώτημα που αφορά τη στρατηγική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πολιτών τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της συνέχισής της. Συγκεκριμένα, το 51,1% του συνόλου των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση εκφράζει την υποστήριξή του σε αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα, ένα σημαντικό ποσοστό που φτάνει το 31,8% δηλώνει με βεβαιότητα ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Στον αντίποδα αυτής της άποψης, ένα αξιόλογο ποσοστό της τάξης του 30,3% των πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι τουρκικές αντιδράσεις. Η θέση αυτή διατυπώνεται με στόχο την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις ευαισθησίες της κοινής γνώμης ως προς τη διαχείριση των περιφερειακών σχέσεων και την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Θετική στάση για θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο

Μια ανάλογη, θετική εικόνα καταγράφεται και στο ερώτημα που αφορά τους σχεδιασμούς για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, καθώς και την υλοποίηση της ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο. Η πλειοψηφία των πολιτών υποστηρίζει σθεναρά την προώθηση των ελληνικών σχεδιασμών, δηλώνοντας ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει όπως το έχει σχεδιάσει. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 59,3% των ερωτηθέντων, οι οποίοι εκτιμούν ότι η υλοποίηση των έργων πρέπει να προχωρήσει ακόμη και αν χρειαστεί να περιφρουρηθούν με τη χρήση πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

Από την άλλη πλευρά, ένα ποσοστό 30,6% των πολιτών προκρίνει την εξεύρεση κάποιας συμβιβαστικής λύσης με την Τουρκία. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει ως βασικό της στόχο την αποτροπή τυχόν όξυνσης των σχέσεων και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή. Η διαφορά στα ποσοστά υποδηλώνει μια σαφή προτίμηση της κοινής γνώμης προς την αποφασιστική προώθηση των εθνικών σχεδιασμών.

Οι διαθέσεις των αναποφάσιστων ψηφοφόρων σε κρίσιμα ζητήματα

Ιδιαίτερο και σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB σχετικά με τις διαθέσεις των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, καθώς αυτοί συχνά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις εκλογικές αναμετρήσεις. Στο ζήτημα της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ, το 37,4% των αναποφάσιστων κλίνει προς τη θέση που υποστηρίζει την αποφυγή εντάσεων με την Τουρκία. Παράλληλα, ένα ποσοστό 30,2% αυτών των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της συνέχισης ή της ενίσχυσης της άμυνας της χώρας, αναδεικνύοντας μια διχογνωμία εντός αυτής της ομάδας.

Όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα και την ηλεκτρική σύνδεση με την Κύπρο, οι αναποφάσιστοι εμφανίζονται πιο θετικοί στην προώθηση των σχεδιασμών της χώρας. Συγκεκριμένα, το 45% αυτών υποστηρίζει την υλοποίηση των έργων όπως έχουν σχεδιαστεί. Αντίθετα, ένα ποσοστό 36,9% των αναποφάσιστων προκρίνει έναν συμβιβασμό για την αποτροπή της έντασης στην περιοχή. Η τάση αυτή δείχνει μια μεγαλύτερη συναίνεση μεταξύ των αναποφάσιστων για την προώθηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών σχεδίων.

Κομματικές συσπειρώσεις και λοιπά ευρήματα της έρευνας

Πέρα από τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ενέργειας, η δημοσκόπηση της MRB καταγράφει και σημαντικά στοιχεία για τις κομματικές συσπειρώσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Για το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, η συσπείρωση ανέρχεται σε ένα ποσοστό 72,5%. Αυτό το ποσοστό υποδηλώνει τη διατήρηση ενός σημαντικού μέρους της εκλογικής της βάσης.

Η έρευνα επιχείρησε επιπλέον να καταγράψει τις κομματικές διαρροές από τα υπάρχοντα κόμματα, τη δεξαμενή από την οποία αντλεί δυνάμεις η ΕΛ.Α.Σ., καθώς και να διερευνήσει την πιθανότητα ψήφου σε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα, εφόσον αυτό είχε ως αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Τα ευρήματα αυτά συμβάλλουν στην κατανόηση της τρέχουσας πολιτικής δυναμικής και των τάσεων που διαμορφώνονται στο εκλογικό σώμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki