Κόντρα Πλεύρη – ΠΑΣΟΚ για τη γνωριμία με τους γιατρούς: «Σπέκουλα» λέει ο υπουργός, επιμένει η Χαριλάου Τρικούπη

Σε αντιπαράθεση μεταξύ του Θάνου Πλεύρη και του ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται η συζήτηση γύρω από τη γνωριμία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τους δύο γιατρούς, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα. Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η κοινή συμμετοχή του υπουργού με τους γιατρούς σε ένα σωματείο το 2012, καθώς και η χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους.

Η αρχική καταγγελία και η απάντηση του υπουργού

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ είχε προχωρήσει σε καταγγελία για συνεργασία του Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα από το 2012. Ο υπουργός, απαντώντας στην καταγγελία, μιλώντας στο Mega News 104,6, αρνήθηκε την ύπαρξη επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ τους.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι είχαν απλώς συνυπάρξει σε ένα σωματείο με δεκάδες μέλη, το οποίο σήμερα είναι ανενεργό. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο σωματείο συγκροτήθηκε από γιατρούς και δικηγόρους και ασχολούνταν με ιατρονομικά ζητήματα.

Οι δηλώσεις του κ. Πλεύρη για τη γνωριμία και τη «σπέκουλα»

Σε δηλώσεις του στο Meganews Radio, ο Θάνος Πλεύρης απέρριψε τις αιχμές του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς τες «σπέκουλα». Ο υπουργός υποστήριξε ότι γνώρισε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο ως γιατρό το 2016, όταν απευθύνθηκε σε εκείνον για προσωπικό ζήτημα υγείας. «Το ΠΑΣΟΚ εδώ πάει να κάνει μια σπέκουλα», είπε ο κ. Πλεύρης, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα: «Τελικά τι μου προσάπτει;».

Ο υπουργός ανέφερε ότι δεν απέκρυψε ποτέ τη γνωριμία του με τον γιατρό. Όπως υπογράμμισε, είχε ήδη δημοσιοποιήσει ότι τον γνώριζε προσωπικά, ότι είχε υπάρξει ασθενής του και ότι, μετά το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη, επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά προκειμένου να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. «Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ότι εγώ δεν είπα το 2016 και είπα το 2012; Το μείζον είναι ότι εγώ έχω σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο. Ήταν μια τυπική σχέση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο»

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε ειδικότερα στο ζήτημα της κοινής συμμετοχής τους στο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο», επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη σημασία της συγκεκριμένης σχέσης. Όπως υποστήριξε, στο σωματείο συμμετείχαν αρκετά ακόμη πρόσωπα και δεν προέκυψε κάποια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μελών του.

«Το σωματείο τελικά δεν λειτούργησε. Έχει κάποια δράση το σωματείο;», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρξε συνεργασία» και πως το σωματείο τελικά «κατέστη ανενεργό». Ο υπουργός διαχώρισε, παράλληλα, τη συμμετοχή του στο σωματείο από τη σχέση που απέκτησε αργότερα με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο ως γιατρό. Τόνισε επίσης ότι δεν θεωρεί τη συμμετοχή του στο σωματείο μείζον ζήτημα ως προς την πολιτική αντιπαράθεση.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ: «Ζήτημα αναξιοπιστίας»

Σε απάντηση που εξέδωσε για τις δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «ο κ. Πλεύρης με τις δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους ιατρούς από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους». Το κόμμα σημειώνει πως «ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, ο υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας του το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν τη σχέση ασθενούς-θεράποντος ιατρού».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «εδώ πλέον τίθεται σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας» και σχολιάζει πως «οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να πουν την αλήθεια για τίποτα» και ότι «το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη». Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ τονίζει: «Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κ. Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορουμένους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis