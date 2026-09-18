Βρετανική κοινοβουλευτική επιτροπή θα διερευνήσει τις επιδόσεις της χώρας στη Eurovision

Μια κοινοβουλευτική επιτροπή στο Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει να διερευνήσει τους λόγους πίσω από τις απογοητευτικές εμφανίσεις της χώρας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Βουλευτές θα αναζητήσουν απαντήσεις για το πώς η ποπ μουσική της χώρας, που έχει χαρίσει στον κόσμο τους Beatles, μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική στην ευρωπαϊκή σκηνή. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στο «θλιβερό ρεκόρ επιδόσεων» που έχει καταγράψει το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια.

Η κοινοβουλευτική έρευνα και το ιστορικό των εμφανίσεων

Η Επιτροπή Ψηφιακού Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού της Βουλής των Κοινοτήτων θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση τους επόμενους μήνες. Σκοπός της είναι να συζητήσει τη διαδικασία επιλογής της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η πρόεδρος της επιτροπής, Ντέιμ Καρολάιν Ντινενάζ, δήλωσε στο BBC ότι οι βουλευτές θα εξετάσουν αυτό που χαρακτήρισε «θλιβερό ρεκόρ επιδόσεων τα τελευταία χρόνια».

Η τελευταία εμφάνιση της χώρας στη φετινή Eurovision, που διεξήχθη στη Βιέννη, ήταν ιδιαίτερα απογοητευτική. Το τραγούδι «Eins, Zwei, Drei», ένα synth-pop κομμάτι από τον Βρετανό YouTuber «Look Mum No Computer», τερμάτισε στην τελευταία θέση της κατάταξης, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό. Αυτή η επίδοση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς χαμηλών θέσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει επανειλημμένα τερματίσει στο κάτω μισό του πίνακα κατάταξης τα τελευταία 15 χρόνια.

Η διαδικασία επιλογής και η διεθνής θέση

Η βρετανική συμμετοχή στον διαγωνισμό επιλέγεται εσωτερικά από το BBC, έναν από τους μεγαλύτερους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς παγκοσμίως. Στη διαδικασία συμμετέχει και η τρίτη μεγαλύτερη δισκογραφική βιομηχανία στον πλανήτη, η οποία βρίσκεται πίσω μόνο από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Παρά την ισχυρή της θέση στη μουσική βιομηχανία, η χώρα δεν έχει καταφέρει να μεταφράσει αυτή την επιτυχία σε αντίστοιχες επιδόσεις στη Eurovision.

Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο προκρίνεται αυτόματα στον τελικό του διαγωνισμού. Αυτό συμβαίνει επειδή το BBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στον διοργανωτή της εκδήλωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης. Παρόλα αυτά, η αυτόματη πρόκριση δεν έχει οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα, με μοναδική εξαίρεση την εμφάνιση του Sam Ryder, ο οποίος κατέκτησε τη δεύτερη θέση το 2022 με το τραγούδι “Space Man”.

Οι στόχοι της επιτροπής και οι αναμενόμενες μαρτυρίες

Η επιτροπή αναμένεται να καλέσει και να ακούσει προσωπικότητες τόσο από το BBC όσο και από τη μουσική βιομηχανία της χώρας. Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν το ιστορικό των χαμηλών επιδόσεων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι «αποτέλεσμα κακής επιλογής τραγουδιού, χαμηλής απόδοσης… ή κάτι άλλο», όπως δήλωσε η Ντέιμ Καρολάιν Ντινενάζ στο BBC. Η έρευνα αυτή αναμένεται να ρίξει φως στις εσωτερικές διαδικασίες και τις στρατηγικές που ακολουθούνται.

Μέχρι στιγμής, ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή του για την εκδήλωση της επόμενης χρονιάς. Ο διαγωνισμός του 2027 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, και η αναμονή για την επιλογή της βρετανικής συμμετοχής είναι μεγάλη ενόψει της κοινοβουλευτικής έρευνας.

Διεθνείς εξελίξεις και μποϊκοτάζ

Ο διαγωνισμός της Eurovision έχει επισκιαστεί τα τελευταία χρόνια από διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των μποϊκοτάζ από πολλά έθνη. Τα μποϊκοτάζ αυτά σχετίζονται με τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την επακόλουθη ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Γάζα.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS και το ιρλανδικό RTÉ έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του επόμενου έτους. Αυτές οι αποφάσεις προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας και προβληματισμού γύρω από τον διεθνή μουσικό διαγωνισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki