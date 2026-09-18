Το πρώτο κρύο έρχεται νωρίς: Αλλαγή σκηνικού στον καιρό από την επόμενη εβδομάδα

Ο καιρός θα συνεχίσει να κινείται σε καλοκαιρινούς ρυθμούς μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλές. Ωστόσο, αναμένεται μια απότομη μεταστροφή, καθώς το πρώτο κρύο του φθινοπώρου, συνοδευόμενο από βροχές, θα κάνει την εμφάνισή του σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με τοπικές μπόρες

Για σήμερα, αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Κάποιες τοπικές μπόρες, χωρίς ιδιαίτερη σημασία, θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, ενώ λίγες μπόρες αναμένονται και στο Ιόνιο, κυρίως στα ανοιχτά. Οι μέγιστες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές θα φτάσουν τους 29 με 30°C, τοπικά τους 31°C, ιδιαίτερα σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Δεν αποκλείεται μάλιστα πολύ τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τους 32°C.

Το Σάββατο, ο καιρός θα παρουσιάσει λίγο περισσότερες νεφώσεις, αλλά και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι νεφώσεις θα γίνουν πιο πυκνές από το μεσημέρι και έπειτα, κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας, όπου αναμένονται τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Κυριακή, μια διαταραχή θα ενισχύσει την αστάθεια στη βορειοδυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, με τα φαινόμενα εκεί να μην αποκλείεται να έχουν τοπικά και λίγο μεγαλύτερη ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, φτάνοντας γενικά τους 30 με 32°C. Στα δυτικά, δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξει ακόμη και τους 33°C.

Εντείνεται η αστάθεια από τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα, η αστάθεια στον ηπειρωτικό κορμό φαίνεται να εντείνεται. Από την ανατολική Μακεδονία έως και την Πελοπόννησο, αλλά και στο Ιόνιο, αναμένονται τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτά τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μεγαλύτερη έμφαση σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Προς τη νύχτα της Δευτέρας, θα ξεκινήσει η μεταβολή του καιρού, με φαινόμενα που θα επικεντρωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Η πραγματική αλλαγή του καιρού την Τρίτη

Η ουσιαστική αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει την Τρίτη, καθώς θα αλλάξει και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα μας. Παράλληλα, στα ίδια γεωγραφικά πλάτη, θα οργανωθεί ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο.

Η άκρη αυτού του μετώπου, σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα βορειοανατολικά τμήματα της Ελλάδας, όπου προβλέπονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Ωστόσο, ένα πέρασμα φαινομένων αναμένεται να σημειωθεί και νοτιότερα, φτάνοντας μέχρι την Πελοπόννησο, με μεγαλύτερη έμφαση στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας

Ταυτόχρονα με την εκδήλωση των φαινομένων, θα ξεκινήσει και η πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας την έναρξη του πρώτου ψυχρού κύματος για την περιοχή μας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr