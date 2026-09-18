Αλλαγή στρατηγικής στο Μαξίμου για τον Αντώνη Σαμαρά και μέτρα για την ενέργεια

Σε μια στροφή 180 μοιρών προχωρά το Μαξίμου όσον αφορά τη στρατηγική του απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Οι δημοσκοπήσεις φέρεται να δείχνουν τον κ. Σαμαρά να κινείται σε ένα εύρος από 5-6% έως και πάνω από 15%. Παράλληλα, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού σοκ, ακολουθώντας τις οδηγίες του πρωθυπουργού να εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εξεύρεση των πόρων.

Η νέα προσέγγιση του Μαξίμου για τον Αντώνη Σαμαρά

Η κυβέρνηση φαίνεται να αλλάζει την προσέγγισή της απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις τον εμφανίζουν με ιδιαίτερη δυναμική, με τα ποσοστά του να κυμαίνονται από 5-6% και να φτάνουν ακόμη και πάνω από 15%. Ωστόσο, οι δημοσκόποι επισημαίνουν ότι η πιο ακριβής εικόνα θα διαμορφωθεί όταν ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει επίσημα το κόμμα του και ενταχθεί στις κανονικές μετρήσεις. Παρόλα αυτά, η δυναμική του κ. Σαμαρά δεν αμφισβητείται από καμία πλευρά, ακόμη και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Η εξέλιξη αυτής της δυναμικής θεωρείται ότι θα εξαρτηθεί και από την ικανότητα της κυβέρνησης να περιορίσει το ευρύ κύμα δυσαρέσκειας που παρατηρείται, κάτι που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολο. Η προηγούμενη στρατηγική, που ακολουθούσαν ο πρωθυπουργός και κορυφαίοι υπουργοί, επιχειρούσε να ακυρώσει τον Αντώνη Σαμαρά, αποκαλώντας τον εμμέσως «δεύτερη φορά προδότη», αλλά αυτή η προσέγγιση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι λόγοι της αποτυχίας της προηγούμενης στρατηγικής

Η στρατηγική της κυβέρνησης να απαξιώσει τον Αντώνη Σαμαρά δεν απέδωσε καρπούς για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, η αναφορά στο 1993, όταν ο κ. Σαμαράς συνέβαλε στην πτώση της κυβέρνησης του Κώστα Μητσοτάκη, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο ίδιος είχε ήδη κριθεί από την παράταξη που τον ανέδειξε σε πρόεδρο του κόμματος και αργότερα σε πρωθυπουργό. Δεύτερον, η στρατηγική που ακολούθησε ο Αντώνης Σαμαράς, δηλώνοντας ότι εκφράζει την ψυχή της παραδοσιακής δεξιάς και υψώνοντας ως σημαία τη μάχη κατά της woke ατζέντας, αποενοχοποίησε τη στήριξη προς το κόμμα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει, πιθανόν τον Οκτώβριο.

Το μάθημα από τη ΔΕΘ και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

Το πάθημα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φαίνεται να λειτούργησε ως μάθημα για το Μαξίμου. Οι αρνητικές αναφορές του πρωθυπουργού για τον κ. Σαμαρά, σχετικά με την «τεχνογνωσία» του να βλάπτει τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσαν την άμεση απάντηση του πρώην πρωθυπουργού, ακόμη και ενώ η συνέντευξη τύπου στο Βελλίδειο ήταν σε εξέλιξη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Αντώνης Σαμαράς να έχει σημαντική προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχεδόν ταυτόχρονα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν η πρώτη είδηση με τα μέτρα που ανακοίνωσε, χωρίς ο ίδιος ο κ. Σαμαράς να χρειαστεί να προβεί σε ιδιαίτερες ενέργειες.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Ότι ήταν να πω το είπα δεν θα ασχοληθώ άλλο», κλείνοντας το θέμα των αναφορών στον Αντώνη Σαμαρά. Αντίθετα, για τον Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι διατηρεί μία καλή προσωπική σχέση μαζί του, προσπαθώντας έτσι να κλείσει τουλάχιστον το άλλο ανοιχτό μέτωπο.

Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων για την ενέργεια

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο μέτρων, ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση του ενεργειακού σοκ. Η εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι σαφής: να «ξύσουν ακόμη και τον πάτο του βαρελιού» προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη χρηματοδότηση αυτών των μέτρων. Το πακέτο προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο υπό επεξεργασία πακέτο είναι η οριζόντια επιδότηση στην αντλία, η οποία αναμένεται να προσφέρει άμεση ανακούφιση στους καταναλωτές καυσίμων. Επιπλέον, προβλέπεται αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών ενόψει της χειμερινής περιόδου. Τέλος, το πακέτο περιλαμβάνει την επιβολή πλαφόν στο κέρδος των πρατηρίων, μια κίνηση που αποσκοπεί στον περιορισμό των υπερβολικών τιμών.

Το ζήτημα της μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα

Παρά τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι η πιθανότερη εξέλιξη είναι να μην προχωρήσει ένα τέτοιο μέτρο. Η απόφαση αυτή, εάν επιβεβαιωθεί, θα διατηρήσει τον ΕΦΚ στα σημερινά επίπεδα, επηρεάζοντας το τελικό κόστος των καυσίμων για τους καταναλωτές. Το ζήτημα του ΕΦΚ αποτελεί αντικείμενο ευρύτερων διαβουλεύσεων και αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες επηρεάζουν τις εθνικές πολιτικές.

Με πληροφορίες από: Newsit