Απεβίωσε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα τεσσάρων παιδιών, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Η ζωή και η καταγωγή της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Τσαντ-Παπανδρέου γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, στην πόλη Όουκ Παρκ του Ιλινόι, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ήταν το μεγαλύτερο από πέντε κορίτσια στην οικογένειά της, γεγονός που καθόρισε εν μέρει την πρώιμη ζωή της και τις οικογενειακές της σχέσεις.

Η καταγωγή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η ανατροφή της σε ένα περιβάλλον με πέντε αδελφές διαμόρφωσαν την προσωπικότητά της πριν από τη γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την μετέπειτα πορεία της στην Ελλάδα.

Σπουδές και η γνωριμία με τον Ανδρέα Παπανδρέου

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ακολούθησε αρχικά σπουδές στη δημοσιογραφία, ένα πεδίο που της προσέφερε γνώσεις και δεξιότητες στην επικοινωνία. Αργότερα, επέλεξε να διευρύνει τις ακαδημαϊκές της γνώσεις, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο στη Δημόσια Υγεία.

Οι μεταπτυχιακές της σπουδές πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, ένα κομβικό σημείο στη ζωή της. Εκεί, στους πανεπιστημιακούς χώρους, γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έμελλε να γίνει ο σύζυγός της και μια από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της Ελλάδας. Η γνωριμία τους σηματοδότησε την αρχή μιας κοινής πορείας.

Η οικογένεια και η ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες

Από τον γάμο της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Μαργαρίτα απέκτησε τέσσερα παιδιά. Πρόκειται για τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος διετέλεσε αργότερα πρωθυπουργός της Ελλάδας, τον Νίκο Παπανδρέου, που είναι σήμερα ευρωβουλευτής, καθώς και τον Αντρίκο και τη Σοφία Παπανδρέου.

Το ζεύγος Παπανδρέου έζησε τα πρώτα χρόνια του γάμου του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά, διέμειναν στη Μινεσότα και στη συνέχεια μετακόμισαν στην Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου κατείχε τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέπτυξε στενή φιλία με τον Πατ Μπράουν, ο οποίος αργότερα έγινε κυβερνήτης της Καλιφόρνιας.

Το ταξίδι στη Γιουγκοσλαβία και η φιλία με τον Τίτο

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της Μαργαρίτας Παπανδρέου ήταν το ταξίδι της στη Γιουγκοσλαβία, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1959-1960. Σε αυτό το ταξίδι, συνόδευσε τον σύζυγό της, Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε λάβει χορηγίες από δύο διακεκριμένα αμερικανικά ιδρύματα, το Γκούγκενχαϊμ και το Φουλμπράιτ.

Ο σκοπός των χορηγιών αυτών ήταν η μελέτη του οικονομικού συστήματος της Γιουγκοσλαβίας από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα, το ζεύγος Παπανδρέου φιλοξενήθηκε από τον τότε ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας, τον στρατάρχη Γιόσιπ Μπροζ Τίτο. Η φιλοξενία αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη μιας φιλικής σχέσης μεταξύ της οικογένειας Παπανδρέου και του Γιουγκοσλάβου ηγέτη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos