Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά και οικονομία στην ΕΡΤ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, απαντώντας σε κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την πορεία της οικονομίας, τη διεθνή ενεργειακή κρίση, καθώς και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι δηλώσεις του σχετικά με την απουσία προγραμματισμένης συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη και το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδα για επέκταση των χωρικών υδάτων.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και η απουσία συνάντησης στη Νέα Υόρκη

Στην αρχή της συνέντευξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται «μια σχετική επιδείνωση στην τουρκική ρητορική». Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, ωστόσο επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας ότι δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Παρόλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε με έμφαση ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί ένα αναφαίρετο δικαίωμα. Το δικαίωμα αυτό, όπως τόνισε, απορρέει πλήρως από το Διεθνές Δίκαιο. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα, το οποίο η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και προς το συμφέρον της χώρας.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προστασία των ελληνικών νησιών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι ενίσχυση των ακριτών». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κυβερνητική πολιτική για την ενδυνάμωση των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές, ως έναν τρόπο διαφύλαξης της εθνικής κυριαρχίας και ταυτότητας.

Συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γαλλία

Στη συνέντευξη του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε ένα σημαντικό έργο, το οποίο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δήλωσε, το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης μιας σημαντικής πρωτοβουλίας. Σχολιάζοντας τις πιθανές αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «το να υψώνει αναχώματα η Τουρκία δεν είναι και η καλύτερη αντίδραση».

Επιπροσθέτως, ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε ότι υπάρχει στενός συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για την υλοποίηση του έργου. Τόνισε μάλιστα ότι το έργο δεν είναι πλέον μόνο ελληνικό, αλλά έχει αποκτήσει και γαλλικό χαρακτήρα, υποδηλώνοντας τη διεύρυνση της συνεργασίας και τη συμμετοχή διεθνών εταίρων σε αυτή την προσπάθεια.

Οικονομία, ενεργειακή κρίση και μέτρα στήριξης

Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν στη συνέντευξη ήταν η κατάσταση της οικονομίας και οι επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι αναφορές που θα κάνει ο πρωθυπουργός για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και ευρύτερα τα καύσιμα. Αυτές οι ανακοινώσεις κρίνονται σημαντικές, καθώς το κύμα ανατιμήσεων στην ενεργειακή αλυσίδα έχει πλέον «κλειδώσει», δημιουργώντας πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και απαιτώντας άμεσες λύσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis