Η Ρόζα Βρεττού αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές κατά της ηγεσίας

Την παραίτησή της από τον τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ και την αποχώρησή της από το κόμμα ανακοίνωσε η Ρόζα Βρεττού, αφήνοντας αιχμές κατά της ηγεσίας του κόμματος. Η κ. Βρεττού, η οποία κατείχε τη θέση της αναπληρώτριας γραμματέα του Τομέα Υγείας, γνωστοποίησε την απόφασή της με επιστολή που απευθύνεται στον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην επιστολή της, εξηγεί τους λόγους της αποχώρησής της, καταλογίζοντας στη σημερινή ηγεσία «ατολμία» και «έλλειψη πρωτοβουλιών».

Οι λόγοι της παραίτησης και η κριτική στην ηγεσία

Η Ρόζα Βρεττού στην επιστολή της προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αναφέρεται σε «εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΠΑΣΟΚ». Επιπλέον, κάνει λόγο για «ατολμία» και «έλλειψη πρωτοβουλιών» εκ μέρους της ηγεσίας του κόμματος. Αυτές οι παρατηρήσεις αποτελούν βασικά σημεία της κριτικής της.

Η κ. Βρεττού υπογραμμίζει επίσης την «επιφανειακή πολιτική σύνθεση σε βάρος της ούτως ή άλλως υποτιμημένης από τη σημερινή ηγεσία εσωκομματικής δημοκρατίας». Κατά την άποψή της, όλα αυτά καθιστούν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ «αναιμική», «αδύναμη μπροστά στο φάσμα των εντεινόμενων απαιτήσεων για την υγεία» και «αδιάφορη σχεδόν για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας καθώς και για τους ίδιους τους ασθενείς».

Η ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ και η σημερινή του εικόνα

Η κριτική της Ρόζας Βρεττού επεκτείνεται και στην ιστορική πορεία του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την ίδια, η σημερινή ηγεσία του κόμματος «φαίνεται να μην έχει συλλάβει ή να άφησε στη λήθη την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ ως ένα αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και ρήξεων με κατεστημένες δομές».

Αντίθετα με αυτή την ιστορική πορεία, η κ. Βρεττού σημειώνει ότι η σημερινή ηγεσία «το έχει μεταβάλλει σε ένα κόμμα – δημιούργημα μηχανισμών και λιστών ανθρώπων». Αυτή η διαπίστωση αποτελεί κεντρικό σημείο της διαφωνίας της με την τρέχουσα λειτουργία του κόμματος.

Προβληματισμοί για το δημόσιο σύστημα υγείας

Η απόφαση της Ρόζας Βρεττού να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ έρχεται ως αποτέλεσμα «επίπονης σκέψης και προβληματισμών μεγάλης διάρκειας, πάνω στα σύνθετα και ολοένα ογκούμενα ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας». Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον επαγγελματικό και επιστημονικό της χώρο, αυτόν της υγείας.

Όπως αναφέρει, οι εργαζόμενοι στον τομέα βιώνουν την «καθημερινή διολίσθηση του δημόσιου συστήματος υγείας». Περιγράφει τον «δύσβατο δρόμο στον οποίο πορεύονται οι ασθενείς», καθώς και την «αβεβαιότητα και τις τόσο υψηλές δαπάνες για την υγεία τις οποίες αντιμετωπίζουν μέσα σε ένα αφημένο στην τύχη του – από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ – σύστημα υγείας».

Τονίζει επίσης την «αβεβαιότητα και τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στο σύστημα υγείας». Με δεδομένα αυτά τα προβλήματα και την «έλλειψη οποιουδήποτε σχεδιασμού για το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ», η κ. Βρεττού πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να αποτελεί την «κινητήριο δύναμη του νέου ΕΣΥ».

Προσθέτει ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ένα «προσαρμοσμένο στις δυσχερείς σημερινές συνθήκες κοινωνικό όραμα, που θα περιλαμβάνει τους ασθενείς, τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, με μέριμνα και για τις οικογένειες και των δύο, όπου και καταλήγουν τα προβλήματα».

Πιθανός επόμενος πολιτικός σταθμός

Την αποχώρηση της Ρόζας Βρεττού από το ΠΑΣΟΚ συνοδεύουν πληροφορίες σχετικά με τον επόμενο πολιτικό της σταθμό. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο επόμενος πολιτικός της σταθμός θα είναι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Εάν αυτή η εξέλιξη επιβεβαιωθεί, η κ. Βρεττού δεν θα είναι το πρώτο στέλεχος που ακολουθεί αυτή τη διαδρομή. Από το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ έχουν ήδη μετακινηθεί απευθείας οι Γιώργος Μπουλμπασάκος, Αντώνης Σαουλίδης, Μαρίνος Σκανδάμης, Άννα Παπαδοπούλου και Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis