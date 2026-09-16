Η κυβέρνηση πιέζει το ΠΑΣΟΚ: Η δήλωση Πάνα και η επίθεση για φλερτ με την ΕΛΑΣ

Η κυβέρνηση εξαπολύει μετωπική επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιώντας ως αφορμή μια αποστροφή του λόγου του βουλευτή Απόστολου Πάνα. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ ως παρακολούθημα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επιδιώκοντας να αναδείξει τις εσωτερικές αντιθέσεις που υπάρχουν στη Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά ενόψει πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών.

Οι δηλώσεις του Απόστολου Πάνα

Ο βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, φάνηκε να συζητά ανοιχτά το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;».

Όταν ο Δημήτρης Καιρίδης της Νέας Δημοκρατίας τον ρώτησε εάν είχε ρωτήσει την κυρία Διαμαντοπούλου ή τον Γιάννη Μανιάτη για συνεργασία με τους «πρώην υβριστές τους», ο κ. Πάνας απάντησε: «Γιατί να ρωτήσω την Άννα Διαμαντοπούλου ή τον κύριο Μανιάτη; Είναι πολιτικές, ιστορικές καταβολές, οι οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα».

Η σκληρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Οι δηλώσεις του κ. Πάνα προκάλεσαν άμεση και έντονη αντίδραση από την κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημείωσε ότι «λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ «πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων». Κατέληξε λέγοντας πως «είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα».

Η συνέχεια της επίθεσης στη Βουλή

Η επίθεση της κυβέρνησης κατά του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στη συζήτηση αυτή θα παρέμβει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία βλέπουν μια ευκαιρία να «στριμώξουν» τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στόχος τους είναι να τον υποχρεώσουν να δηλώσει με ποιους θα συνεργαστεί και ποιο πολιτικό δρόμο θα ακολουθήσει το κόμμα του.

Προηγούμενες κατηγορίες και η στρατηγική της ΝΔ

Ήδη, κατά την προηγούμενη συζήτηση επί του θέματος της συνταγματικής αναθεώρησης, στα τέλη Ιουλίου, ο πρωθυπουργός είχε εξαπολύσει δριμεία επίθεση στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Τότε, ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζεται «κατώτερος των περιστάσεων» και ότι «δεν αντέχετε πολιτικά, είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η ΝΔ είναι ιδεολογικό σας αντίπαλος που δεν έχετε πια το θάρρος να πείτε ότι η ΝΔ κάνει κάτι καλό».

Ο πρωθυπουργός είχε προσθέσει ότι η Νέα Δημοκρατία προκαλεί «πολιτική αλλεργία» στο ΠΑΣΟΚ, ενώ είχε τονίσει πως η ΝΔ δεν έχει τέτοια αισθήματα. Επιπλέον, πλειστάκις ο ίδιος, καθώς και άλλα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, έχουν κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ».

Με πληροφορίες από: Topontiki