Υπουργείο Παιδείας: Τροπολογία στη Βουλή για την αναγνώριση σπουδών σε ιδιωτικά πανεπιστήμια

Το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε ειδική τροπολογία στη Βουλή, με στόχο να ρυθμίσει ζητήματα που αφορούν στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών φοιτητών σε τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η ενέργεια αυτή ακολουθεί την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακυρώνει τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τριών Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών.

Η άμεση αντίδραση του υπουργείου Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας αντέδρασε με εντυπωσιακή ταχύτητα στην απόφαση του ΣτΕ, διαμορφώνοντας ένα ειδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των φοιτητών προγραμμάτων Ν.Π.Π.Ε., στις περιπτώσεις όπου σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή αποφάσεις πιστοποίησης ακυρώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι είχε τονίσει, αμέσως μετά την έκδοση των αποφάσεων του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πως θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα. Στόχος ήταν η διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και η απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους, ώστε το ακαδημαϊκό έτος να μην χαθεί για κανέναν φοιτητή.

Οι αρχές που διέπουν τη ρύθμιση

Η νέα ρύθμιση στηρίζεται στις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης. Αποβλέπει στη διασφάλιση της συνέχειας των εκπαιδευτικών σχέσεων που είχαν ήδη διαμορφωθεί μεταξύ των φοιτητών και των ιδρυμάτων.

Οι φοιτητές είχαν εγγραφεί και φοιτήσει σε προγράμματα τα οποία ήταν πιστοποιημένα από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Αυτό είχε γίνει βάσει διοικητικών πράξεων που κατά τον κρίσιμο χρόνο βρίσκονταν σε ισχύ. Έτσι, οι φοιτητές διαμόρφωσαν καλόπιστα την ακαδημαϊκή και προσωπική τους κατάσταση, στηριζόμενοι στη θεσμική δράση της Πολιτείας.

Προστασία των φοιτητών από διοικητικές πλημμέλειες

Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτεία μεριμνά για την προστασία των φοιτητών. Σκοπός είναι οι συνέπειες πλημμελειών της διοικητικής διαδικασίας ή του κανονιστικού πλαισίου, όπως κρίθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια, να μην οδηγήσουν σε ανατροπή σπουδών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Οι φοιτητές δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτές τις πλημμέλειες. Η μέριμνα της Πολιτείας αποσκοπεί επίσης στο να μην διαταραχθεί η ακαδημαϊκή τους πορεία, εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο πιστοποιείται εκ νέου από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Προϋποθέσεις και διασφάλιση των σπουδών

Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση είναι το αρχικώς πιστοποιηθέν πρόγραμμα σπουδών να πιστοποιείται εκ νέου από την ΕΘ.Α.Α.Ε.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει χρόνο σπουδών ή τις πιστωτικές μονάδες που έχει ήδη συγκεντρώσει. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ομαλή συνέχεια της εκπαιδευτικής πορείας των επηρεαζόμενων φοιτητών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis