Τι ισχύει για την εκλογική κάθοδο Κασιδιάρη και οι εσωτερικές διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ

Μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός σχετικά με τις προϋποθέσεις για την ενδεχόμενη κάθοδό του στις επερχόμενες εκλογές. Συνταγματολόγοι και ειδικοί κλήθηκαν να διευκρινίσουν το νομικό πλαίσιο, καθώς η αποφυλάκιση δεν μεταβάλλει τις ισχύουσες διατάξεις. Παράλληλα, στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ, όπου οι «νέοι» επιδιώκουν να εδραιώσουν την παρουσία τους, παρατηρούνται εσωτερικές διεργασίες, με τον Αλέξη Τσίπρα να εξετάζει έναν «τρίτο δρόμο» για την ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού.

Το τοπίο για την εκλογική κάθοδο Κασιδιάρη

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις συνταγματολόγων και ειδικών, η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη δεν επιφέρει καμία αλλαγή όσον αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής του στις εκλογές. Ο ίδιος διατηρεί τα πολιτικά του δικαιώματα μέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσής του από τη Δικαιοσύνη, η οποία αναμένεται το 2027.

Μετά την τελεσιδικία, ο Κασιδιάρης θα στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων για 13 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2040. Κατά το ενδιάμεσο διάστημα, ισχύει η απαγόρευση συμμετοχής του σε κόμμα, καθώς οποιοδήποτε κόμμα στο οποίο θα έχει επίσημη θέση θα αποκλειστεί από τις εκλογές.

Επιπλέον, η Δικαιοσύνη αναμένεται να παρέμβει αν ο Κασιδιάρης επιχειρήσει να λειτουργήσει ως παρασκηνιακός ή κρυπτόμενος αρχηγός ή στέλεχος κόμματος, όπως συνέβη με τους «Σπαρτιάτες». Το προηγούμενο αυτό καθιστά δύσκολη την οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης των διατάξεων.

Οι αριθμοί πίσω από την εκλογή

Παρόλα αυτά, ο Ηλίας Κασιδιάρης διατηρεί το δικαίωμα να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος μεμονωμένος σε μία συγκεκριμένη περιφέρεια. Ωστόσο, οι πιθανότητες εκλογής του κρίνονται εξαιρετικά περιορισμένες, βάσει αριθμητικών δεδομένων.

Σε ένα σενάριο όπου 5 εκατομμύρια ψηφοφόροι ψηφίσουν εγκύρως στην επικράτεια, ο Κασιδιάρης θα χρειαζόταν περίπου 150 χιλιάδες ψήφους στη συγκεκριμένη περιφέρεια όπου θα κατέβαινε υποψήφιος. Για παράδειγμα, εάν διεκδικούσε την εκλογή του στον Νότιο Τομέα της Αθήνας, θα έπρεπε να λάβει το 40% του εκλογικού σώματος της συγκεκριμένης περιφέρειας για να εξασφαλίσει μία βουλευτική έδρα. Κατά συνέπεια, η εκλογή του θεωρείται πρακτικά αδύνατη.

Εσωτερικές διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ

Στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ, όπως αναφέρεται, έχουν ξεκινήσει δύσκολες διεργασίες. Οι «νέοι» προσπαθούν να εδραιώσουν την πρωτοκαθεδρία τους, ενώ οι «παλιοί», που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουν τις ελπίδες τους να αναπτερώνονται. Αυτό συμβαίνει μετά από γκάφες και την περιφερόμενη απειρία που αποδίδεται στους «νέους».

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, καθώς τόσο οι «νέοι» όσο και οι «παλιοί» διαθέτουν θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Η κατάσταση αυτή απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς για την εσωτερική ισορροπία.

Ο «τρίτος δρόμος» του Αλέξη Τσίπρα

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, ο Αλέξης Τσίπρας εξετάζει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει έναν «τρίτο δρόμο» το επόμενο διάστημα. Η στρατηγική αυτή προβλέπει ότι δεν θα αποδεχθεί τους «παλιούς» και θα κρατήσει σε δεύτερο πλάνο τους «νέους» που δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα.

Αντίθετα, ο πρώην πρωθυπουργός σκοπεύει να δώσει ευκαιρία σε ένα δεύτερο κύμα «νέων» στελεχών. Η κίνηση αυτή γίνεται με την ελπίδα ότι μέσα από αυτή τη νέα ομάδα θα αναδειχθούν ταλέντα που θα μπορέσουν να προσφέρουν στην παράταξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki