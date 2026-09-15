Κλιμάκια της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, διενεργούν σαρωτικούς ελέγχους σε εταιρείες που εισάγουν ιατρικά εργαλεία και μηχανήματα. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως βασικό στόχο τη διαπίστωση της νομιμότητας της διάθεσης του ιατρικού εξοπλισμού στην αγορά. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή φέρνει στο φως σοβαρά συστημικά κενά που δημιουργούν ένα επικίνδυνο ντόμινο παρανομιών.

Στο στόχαστρο εταιρείες εισαγωγής

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων βρίσκονται πλέον σε στενό κλοιό ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Υγείας επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός που κυκλοφορεί στην αγορά πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και διατάξεις.

Παρά τον αρχικό στόχο της διασφάλισης της νομιμότητας, οι έλεγχοι αποκαλύπτουν προβλήματα που εκτείνονται πέρα από την απλή εισαγωγή, αγγίζοντας την ίδια τη λειτουργία της αγοράς και θέτοντας ζητήματα ασφάλειας για τους πολίτες.

Το πρόβλημα της ιχνηλασιμότητας

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εντοπίζονται αφορά την ιχνηλασιμότητα της τελικής χρήσης του ιατρικού εξοπλισμού. Οι εισαγωγικές εταιρείες προμηθεύουν την αγορά με τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα, ωστόσο συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα –ή δεν υποχρεούνται να ελέγξουν αυστηρά– ποιος τελικά αγοράζει ή ενοικιάζει αυτά τα μηχανήματα.

Αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό κενό, καθώς εγείρεται το κρίσιμο ερώτημα εάν το εκάστοτε ιατρείο ή κέντρο αισθητικής που αποκτά τον εξοπλισμό είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο και αδειοδοτημένο να τον λειτουργήσει. Το κενό αυτό επιτρέπει σε υπερσύγχρονο, αλλά εν δυνάμει επικίνδυνο στα λάθος χέρια εξοπλισμό, να καταλήγει σε μη πιστοποιημένους χώρους, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.

Οι ελλείψεις στους υγειονομικούς ελέγχους

Ακόμα και όταν οι υγειονομικές αρχές επιχειρούν να ελέγξουν τα ιατρεία και τους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, η διαδικασία παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες. Οι επιτροπές ελέγχου έχουν τη συνήθεια να κλείνουν εκ των προτέρων ραντεβού για τις αυτοψίες τους, ενημερώνοντας τους υπό έλεγχο.

Αυτή η προειδοποίηση παρέχει άφθονο περιθώριο στους παραβάτες να μεταφέρουν ή να αποκρύψουν τον μη αδειοδοτημένο ιατρικό εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέρνουν να ξεγελούν τον έλεγχο και να συνεχίζουν ανενόχλητοι τη δράση τους την επόμενη κιόλας μέρα, χωρίς να εντοπίζονται οι παρανομίες τους από τις αρμόδιες αρχές.

Αόρατες θεραπείες και φοροδιαφυγή

Το αποτέλεσμα αυτών των παραλείψεων και των συστημικών κενών δημιουργεί ένα επικίνδυνο ντόμινο συνεπειών για την οικονομία και τη δημόσια υγεία. Από τη στιγμή που τα ιατρικά μηχανήματα είναι «αόρατα» για τις υγειονομικές αρχές, αόρατες παραμένουν και οι θεραπείες που παρέχονται στους ασθενείς, χωρίς κανέναν έλεγχο ή καταγραφή. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται το μεγάλο «πάρτι» της φοροδιαφυγής, με εκτεταμένες οικονομικές επιπτώσεις.

Το κύκλωμα αυτό θρέφει το μαύρο χρήμα και διευκολύνει το ξέπλυμα εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Το οξύμωρο –και ταυτόχρονα εξοργιστικό για τις ελεγκτικές αρχές– είναι ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις, ενώ εισπράττουν τεράστια αδήλωτα ποσά από τις παράνομες θεραπείες που προσφέρουν, συνεχίζουν να κόβουν κανονικά γενικά έξοδα ως εταιρείες. Με αυτή την πρακτική, μειώνουν τεχνητά τη φορολογητέα τους ύλη, ζημιώνοντας διπλά τα κρατικά ταμεία και δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Reader