Παύλος Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη έχει γίνει δορυφόρος του Τσίπρα» – Αντιδράσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη

Νέο μέτωπο άνοιξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή Απόστολου Πάνα σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε παράλληλα πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση του βουλευτή της Χαριλάου Τρικούπη επιβεβαιώνει την πολιτική προσέγγιση των δύο πλευρών. Κατηγόρησε το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη ότι έχει μετατραπεί σε «δορυφόρο» του πρώην πρωθυπουργού.

Οι δηλώσεις του Απόστολου Πάνα που άναψαν φωτιές

Αφορμή για τη νέα κυβερνητική επίθεση αποτέλεσε συνέντευξη του Απόστολου Πάνα στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματός του με την ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πάνας ανέφερε: «Εγώ βλέπω ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση; […] Πού είναι το κακό;». Η τοποθέτηση αυτή αξιοποιήθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ.

Η αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη και η «αριθμητική» της σύγκλισης

Ο Παύλος Μαρινάκης αξιοποίησε τη συγκεκριμένη δήλωση του κ. Πάνα για να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει».

Ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε να συνδέσει τη δήλωση του Απόστολου Πάνα με την πρόσφατη αντιπαράθεση για τις προγραμματικές συγκλίσεις ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η κυβερνητική πλευρά επιχειρεί έτσι να παρουσιάσει τις προγραμματικές συγγένειες που αναγνωρίζει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ ως ένδειξη μιας ευρύτερης πολιτικής σύγκλισης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ευρύτερη επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν περιορίστηκε μόνο στη δήλωση του Απόστολου Πάνα, αλλά άνοιξε συνολικά τη βεντάλια της επίθεσης προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής».

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέφερε μια σειρά από μέτωπα στα οποία η κυβέρνηση έχει συγκρουστεί το τελευταίο διάστημα με την αξιωματική αντιπολίτευση. Αναφέρθηκε στην υιοθέτηση «θεωριών συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών» πάνω στην τραγωδία των Τεμπών. Επίσης, τόνισε τη συνυπογραφή πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με «τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου» και την εφαρμογή «κατά γράμμα των συνταγών των λεφτόδεντρων» στην οικονομική πολιτική. Κατέληξε λέγοντας: «Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα “δορυφόρος” του κ. Τσίπρα».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί «αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε ο ίδιος ως «λαγός» την ατζέντα για το επίδομα ανεργίας.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τις ευθύνες της κυβέρνησης, η οποία «επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι «ράμπο υγείας», που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας». Κάλεσε την κυβέρνηση να αναρωτηθεί για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα σε θέματα όπως η διατήρηση του «πάρτι κερδοσκοπίας των funds», ο νόμος Κατρούγκαλου, η επιμονή στα «θηριώδη υπερπλεονάσματα» από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης, καθώς και οι επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κατέληξε τονίζοντας ότι «τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis