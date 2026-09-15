Η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για τις τιμές ενέργειας εν μέσω ανησυχίας για τη Μέση Ανατολή

Η ανησυχία για την πορεία των τιμών σε καύσιμα και ενέργεια εντείνεται, καθώς η αμόλυβδη βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο και πλησιάζει η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το δυσμενές σενάριο ενός ιδιαίτερα ακριβού χειμώνα για τα νοικοκυριά βρίσκεται επί τάπητος στο Μέγαρο Μαξίμου και στο οικονομικό επιτελείο. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει την ανησυχία ότι το διεθνές ράλι τιμών δεν θα είναι πρόσκαιρο, ωθώντας την κυβέρνηση να εξετάζει την ενεργοποίηση μέτρων.

Η πίεση στις τιμές των καυσίμων και το πετρέλαιο θέρμανσης

Η πίεση στις τιμές των καυσίμων επιμένει, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται στα 2,149 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχα, η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ κίνησης έχει φτάσει στα 2,108 ευρώ το λίτρο. Αυτές οι τιμές προκαλούν προβληματισμό ενόψει του επερχόμενου χειμώνα και της αυξημένης ζήτησης.

Το βλέμμα της κυβέρνησης στρέφεται τόσο στην επικείμενη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Οι εκτιμήσεις εγείρουν ανησυχία για τιμές εκκίνησης που θα κυμανθούν μεταξύ 1,80 και 1,90 ευρώ το λίτρο, σε σύγκριση με περίπου 1,10 ευρώ που ήταν πέρυσι. Αυτή η αισθητή αύξηση, δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό για το κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών.

Οι διεθνείς εξελίξεις και η εκτόξευση του Brent

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αποτελεί τον βασικό παράγοντα πίσω από την εντεινόμενη ανησυχία για τις τιμές της ενέργειας. Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις των Χούθι, το σφράγισμα του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας και η αναβολή των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ομάν έχουν επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, η τιμή του πετρελαίου Brent εκτινάχθηκε χθες στα 106 δολάρια το βαρέλι. Αυτό το γεγονός εγείρει περαιτέρω ανησυχία, καθώς η άνοδος αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας παγκοσμίως, συμπαρασύροντας και την ελληνική αγορά σε ένα ράλι τιμών.

Η άνοδος του φυσικού αερίου και οι λογαριασμοί ρεύματος

Πέρα από τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου. Η τιμή του φυσικού αερίου κινείται σήμερα πέριξ των 82 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με εκτιμήσεις για αύξηση της τάξης του 40% να ενισχύουν τους φόβους για έναν ακριβό χειμώνα.

Αυτή η σημαντική αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου συμπαρασύρει παραδοσιακά και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχουν φόβοι για συμπίεση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που αναμένεται να φουσκώσει τους λογαριασμούς θέρμανσης για τα νοικοκυριά και να επιβαρύνει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα.

Τα μέτρα στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση

Υπό αυτά τα δεδομένα, στα ραντάρ της κυβέρνησης βρίσκονται τα εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των νοικοκυριών. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης μέτρων που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα απέναντι στις ανατιμήσεις, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις πιέσεις των τιμών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρείες για την αντιμετώπιση των χειρότερων σεναρίων που μπορεί να προκύψουν από την ενεργειακή κρίση. Ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι «Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη των πολιτών μπροστά στις οικονομικές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Reader