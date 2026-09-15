Η ΕΛΑΣ ανοίγει την πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης, ξεκινώντας το crowdfunding

Με ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα μοντέλο οικονομικής αυτονομίας, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να σπάσει τους δεσμούς με το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα και τα μεγάλα συμφέροντα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται να ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα ενίσχυσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεγάλης εξόρμησης προς τους πολίτες. Το στοίχημα της απόλυτης διαφάνειας θα κρίνει την επόμενη μέρα του νέου φορέα, ο οποίος φιλοδοξεί να λειτουργήσει με διαφορετικούς όρους.

Το νέο μοντέλο οικονομικής αυτονομίας

Η ΕΛΑΣ εισάγει ένα πρωτοποριακό μοντέλο οικονομικής αυτονομίας, το οποίο αποσκοπεί στην απεξάρτηση από τις παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης. Αυτή η προσέγγιση επιχειρεί να διακόψει τους δεσμούς με το τραπεζικό σύστημα και τα μεγάλα συμφέροντα που συχνά συνδέονται με την πολιτική χρηματοδότηση στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ριζικής αναθεώρησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν, οργανώνονται και χρηματοδοτούνται τα κόμματα στη χώρα. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην απόλυτη διαφάνεια, ένα στοιχείο που θεωρείται καθοριστικό για την επιτυχία και την αποδοχή του από την κοινωνία.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και ο ψηφιακός χαρακτήρας

Η ίδρυση της ΕΛΑΣ σηματοδοτεί την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, φέρνοντας μαζί της όχι μόνο μια νέα ιδεολογική πλατφόρμα, αλλά και μια καινοτόμο προσέγγιση στη δομή και τη λειτουργία ενός κόμματος. Όπως ξεκαθαρίστηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο νέος φορέας έχει ως φιλοδοξία να αποτελέσει το πρώτο αμιγώς «ψηφιακό και συμμετοχικό» κόμμα στην Ελλάδα.

Αυτός ο ψηφιακός και συμμετοχικός χαρακτήρας είναι κεντρικός στην ταυτότητα της ΕΛΑΣ, καθώς επιδιώκει να ενσωματώσει σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές για την οργάνωση και τη χρηματοδότησή της. Η έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του νέου φορέα.

Η έναρξη της καμπάνιας και η ψηφιακή πλατφόρμα

Το επόμενο, καθοριστικό βήμα προς την υλοποίηση αυτού του οράματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας πρόκειται να ξεκινήσει η επίσημη καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα με την έναρξη της καμπάνιας, θα τεθεί σε λειτουργία και η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και μια εφαρμογή (application) για κινητά τηλέφωνα. Αυτά τα εργαλεία θα αποτελέσουν τα βασικά μέσα μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τον νέο πολιτικό φορέα.

Η φιλοσοφία πίσω από την επιλογή του crowdfunding

Για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, το ζήτημα των οικονομικών δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή διαχειριστική εκκρεμότητα, αλλά ως ο πυρήνας της πολιτικής του ταυτότητας. Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για τα υπέρογκα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παραμένει ανοιχτή και προκαλεί την κοινωνική δυσαρέσκεια, η ΕΛΑΣ επιλέγει συνειδητά να μην ακολουθήσει την πεπατημένη.

Το σύνθημα που εκπέμπεται από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος είναι «Δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν μας κρατάει κανείς». Η επιλογή του crowdfunding, δηλαδή της μικροχρηματοδότησης από τους πολίτες, αποτελεί τον κύριο πυλώνα εσόδων και μια συνειδητή προσπάθεια να κοπούν οι γέφυρες με το τραπεζικό σύστημα και τις παραδοσιακές μορφές δανεισμού. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να αποδείξει ότι η πολιτική δράση μπορεί να χρηματοδοτηθεί «από τα κάτω», διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις του κόμματος θα λαμβάνονται με γνώμονα αποκλειστικά τα συμφέροντα της κοινωνικής του βάσης και όχι των μεγάλων χρηματοδοτών.

Λειτουργία της πλατφόρμας και της εφαρμογής

Η πλατφόρμα που τίθεται σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες δεν θα είναι ένας απλός ιστότοπος συγκέντρωσης χρημάτων, αλλά ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα. Αυτό το οικοσύστημα θα επιτρέπει στους υποστηρικτές και τα μέλη του κόμματος να συνεισφέρουν οικονομικά με ευέλικτους τρόπους.

Μέσω της ειδικής εφαρμογής, η οποία θα είναι διαθέσιμη για smartphones, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε εφάπαξ ποσά για την ενίσχυση του φορέα είτε μικρές, μηνιαίες συνδρομές. Αυτή η λειτουργικότητα ενισχύει τον συμμετοχικό χαρακτήρα του κόμματος, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών να συμβάλουν στην οικονομική του αυτονομία.

Με πληροφορίες από: Newsit