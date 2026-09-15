Έλλειψη πυρομαχικών στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου με το Ιράν, αναγνωρίζει το υπουργείο πολέμου

Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ αναγνώρισε επίσημα, σε έκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα, ότι αντιμετωπίζει «έλλειψη» πυρομαχικών. Η κατάσταση αυτή αποδίδεται στον πόλεμο που διεξάγεται εναντίον του Ιράν. Η συγκεκριμένη διαπίστωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία τους προηγούμενους μήνες αρνούνταν κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιουδήποτε προβλήματος στα αποθέματα.

Τα ευρήματα της έκθεσης του Πενταγώνου

Η έκθεση, η οποία προέρχεται από τον γενικό επιθεωρητή του Πενταγώνου και αφορά την αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, αναφέρει συγκεκριμένα ότι «η χρήση πυρομαχικών κατά την επιχείρηση ''Επική Οργή'' προκάλεσε ελλείψεις στο στρατηγικό απόθεμα». Παράλληλα, η ίδια έκθεση υπογραμμίζει ότι αποκαλύφθηκαν «βασικά προβλήματα στη βιομηχανική βάση για τον ανεφοδιασμό με πυρομαχικά».

Στο πλαίσιο αυτών των διαπιστώσεων, η έκθεση τονίζει ότι το Υπουργείο Πολέμου έχει ήδη λάβει «μέτρα» με στόχο την επιτάχυνση της παραγωγής πυρομαχικών. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει την αναγνώριση της σοβαρότητας του προβλήματος και την προσπάθεια αντιμετώπισής του, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των στρατηγικών αποθεμάτων.

Οι διαψεύσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Για αρκετούς μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ είχε διαψεύσει τις πληροφορίες που έρχονταν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις ελλείψεις πυρομαχικών. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο, όταν δημοσιεύτηκαν στον Τύπο πληροφορίες για την επιβολή περιορισμών στη χρήση συγκεκριμένων τύπων όπλων, όπως πυραύλων και ειδικότερα πυραύλων αναχαίτισης για τα αντιαεροπορικά συστήματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η κυβέρνηση είχε προβεί σε επίσημες διαψεύσεις.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είχε διαβεβαιώσει επανειλημμένα το κοινό ότι η χώρα διαθέτει «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών». Μάλιστα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε στην άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «πρακτικά απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών». Αυτή η δήλωση αποτελούσε επανάληψη προηγούμενων διαβεβαιώσεων που είχε κάνει κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως για παράδειγμα τον Μάρτιο.

Περιορισμοί στις επιθέσεις λόγω ελλείψεων

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, δημοσιεύματα του Τύπου ανέφεραν ότι η έλλειψη πυρομαχικών ήταν τόσο σοβαρή που ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να έλαβε μια κρίσιμη απόφαση. Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να μην επαναληφθούν επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η απόφαση αυτή υποδηλώνει μια πιθανή στρατηγική προσαρμογή λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται να ενισχύσουν την εικόνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στον ανεφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεών τους. Η ανάγκη για επιτάχυνση της παραγωγής, όπως αναφέρεται στην έκθεση, υπογραμμίζει την πίεση που ασκείται στη βιομηχανική βάση της χώρας λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι επιπτώσεις των ιρανικών πληγμάτων

Η έκθεση του επιθεωρητή του Πενταγώνου καταγράφει επίσης τις επιπτώσεις των ιρανικών πληγμάτων. Παρά τη μαζική χρήση των πυραύλων αναχαίτισης από τις αμερικανικές δυνάμεις, «ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και εγκαταστάσεις σε στρατιωτικές βάσεις». Οι βάσεις αυτές βρίσκονται σε διάφορες χώρες της περιοχής, συγκεκριμένα στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στη Σαουδική Αραβία, στο Ιράκ, στο Ομάν και στην Ιορδανία.

Αυτό το στοιχείο της έκθεσης αναδεικνύει την έκταση των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή, παρά τις αμυντικές προσπάθειες. Η αναφορά σε εκατοντάδες κτίρια και εγκαταστάσεις που επλήγησαν υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των επιθέσεων και την ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση της αμυντικής ετοιμότητας.

Με πληροφορίες από: Reader