Ανακολουθίες και ασυνέπειες στην κυβερνητική πολιτική

Η πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια θέτει ζητήματα σχετικά με την αξιοπιστία των έργων και των δηλώσεων του κ. Μητσοτάκη. Η ελληνική κοινωνία και το εθνικό συμφέρον φέρονται να είναι θύματα του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πολιτική και το δημόσιο αξίωμα ο Πρωθυπουργός, προτάσσοντας λόγια έναντι των μείζονων προβλημάτων. Ανακολουθίες έχουν καταγραφεί σε διάφορους τομείς της διακυβέρνησης, από την οικονομία μέχρι τον πρωτογενή τομέα.

Το χρέος της Νέας Δημοκρατίας και οι μετακλητοί υπάλληλοι

Ο κ. Μητσοτάκης εξελέγη Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικά συνθήματα που περιλάμβαναν την υπόσχεση για «ούτε ένα ευρώ νέων ελλειμμάτων ή νέων οφειλών» και την πρόθεση να «βάλει τάξη στο σπίτι» του κόμματος. Ωστόσο, δέκα χρόνια μετά την εκλογή του, το χρέος του κόμματος όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά φέρεται να έχει σχεδόν τριπλασιαστεί.

Συγκεκριμένα, από τα 223 εκατομμύρια ευρώ το 2016, το χρέος της Νέας Δημοκρατίας έφτασε τα 602 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Παράλληλα, ενώ ο ίδιος είχε ασκήσει έντονη κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τους 1.700 μετακλητούς υπαλλήλους, επί πρωθυπουργίας του ο αριθμός τους υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 3.700.

Οικονομική ανάπτυξη και πρωτογενή πλεονάσματα

Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) φέρεται να ήταν αποκαλυπτική ως προς την ασυνέπεια στη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ετήσιο ρυθμό άνω του 2%. Ωστόσο, η έκθεση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του, αναφέρει διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, οι προβλεπόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης είναι 1,7% για το 2027, 1,6% για το 2028 και 1,3% για το 2029. Επιπλέον, ενώ ο κ. Μητσοτάκης υπερηφανεύεται για τα «πρωτογενή πλεονάσματα ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης», το 2019 τόνιζε την ανάγκη μείωσής τους, χαρακτηρίζοντάς τα «ματωμένα» και απόρροια «φορομπηχτικής πολιτικής».

Σήμερα, τα συνολικά φορολογικά έσοδα έχουν αυξηθεί από τα 51 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 στα 74 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, γεγονός που συνέβαλε στην επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτά τα πλεονάσματα, σύμφωνα με τις πηγές, διανέμονται σε απευθείας αναθέσεις προς «ημετέρους και φίλους», το συνολικό ύψος των οποίων άγγιξε τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2020-2025, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Οι υποσχέσεις για τις συντάξεις

Στο θέμα των συντάξεων, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε «σχεδόν μία ακόμη σύνταξη», αποφεύγοντας τη χρήση του όρου «13η σύνταξη». Αυτή η επιλογή φέρεται να συνδέεται με το γεγονός ότι το κόμμα του είχε προχωρήσει στην κατάργησή της το 2013.

Ακολούθως, αφού υπερψήφισε την επαναφορά της από την κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. το 2019, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ξανακατήργησε το 2020, δημιουργώντας έναν κύκλο αντιφατικών ενεργειών σχετικά με το συγκεκριμένο επίδομα.

Ο πρωτογενής τομέας και οι χαμένοι στόχοι

Υποσχέσεις δόθηκαν και στους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι έχουν παραμείνει μετά από επτά χρόνια μαζικών αποχωρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε ανάταξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και σε φοροελαφρύνσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2023, η Νέα Δημοκρατία «δεσμευόταν» για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της αύξησης των νέων αγροτών κατά 60.000 άτομα έως το 2027. Ωστόσο, δύο χρόνια μετά, ο έλεγχος των 6.829 αιτήσεων παραμένει εκκρεμής, ενώ ο στόχος για 60.000 νέους αγρότες έως το 2027 έχει οριστικά χαθεί. Οι αγρότες, μέχρι πρότινος, βίωσαν επίσης καθυστερήσεις στο άνοιγμα του Ο.Σ.Δ.

Με πληροφορίες από: Topontiki