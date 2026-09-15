Η αποφυλάκιση Κασιδιάρη και οι συζητήσεις για την πολιτική του δράση

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 6 μηνών ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια παραμονής του στη φυλακή, η έξοδός του σηματοδοτεί την επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει.

Η αποφυλάκιση και οι δηλώσεις του

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά από σχεδόν έξι χρόνια εγκλεισμού, βγαίνει σήμερα από τη φυλακή. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, είχε επιβεβαιώσει πολλές φορές ότι δεν έχει αναστείλει τις πολιτικές του βλέψεις, διατηρώντας ενεργή την παρουσία του μέσω αναρτήσεων.

Στην τελευταία του ανάρτηση στο Χ από τη φυλακή, έγραψε χαρακτηριστικά: «Την Τρίτη 15/9 στις 12:00 αποφυλακίζομαι οριστικά και άνευ όρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Επιστρέφω ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων». Επιπλέον, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο κ. Κασιδιάρης θα παραχωρήσει συνέντευξη τις επόμενες μέρες, δίνοντας ένα πρώτο δείγμα των προθέσεών του.

Η συζήτηση για την πολιτική του επάνοδο

Η επάνοδος του Ηλία Κασιδιάρη στο προσκήνιο έρχεται σε μια συγκυρία όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα στο πολύ δεξιό και ακροδεξιό τμήμα του πολιτικού φάσματος. Το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις τόσο στα κομματικά επιτελεία όσο και στον νομικό κόσμο της χώρας.

Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται αφορά το αν και με ποιο τρόπο θα μπορούσε ο Ηλίας Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δεδομένων των προηγούμενων νομικών εμποδίων που αντιμετώπισε.

Το προηγούμενο του 2023 και ο αποκλεισμός

Το 2023, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε επιχειρήσει να συμμετάσχει στις εκλογές. Ωστότε, η προσπάθειά του μπλοκαρίστηκε από τον Άρειο Πάγο. Αυτό συνέβη μετά την ψήφιση ενός νόμου, ο οποίος ισχύει και σήμερα, και δίνει τη δυνατότητα στο Ανώτατο Δικαστήριο να ερευνά διεξοδικά τη νομιμότητα των κομματικών σχηματισμών.

Στηριζόμενο στον συγκεκριμένο νόμο, το Ανώτατο Δικαστήριο απέκλεισε τον κ. Κασιδιάρη. Ειδικότερα, έκοψε τόσο το κόμμα «Έλληνες» που είχε δημιουργήσει, όσο και τη συμμετοχή του στις εκλογές με άλλο σχήμα. Το σκεπτικό του αποκλεισμού βασίστηκε στο ότι η δράση του στη Χρυσή Αυγή ήταν αντίθετη με την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού πολιτεύματος. Με αυτό το προηγούμενο, νομικοί κύκλοι συμφωνούν ότι ο μέχρι χθες έγκλειστος δεν μπορεί να δημιουργήσει κόμμα και να μετάσχει στις προσεχείς εκλογές.

Το «παράθυρο» των Σπαρτιατών

Παρόλο που οι νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, η συμμετοχή του Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές δεν αποκλείεται. Υπάρχει το «παράθυρο» που είχε αξιοποιήσει κατά τη σύσταση των Σπαρτιατών. Τότε, ο ίδιος είχε παραμείνει σιωπηλός και, αφού το κόμμα πέρασε τον έλεγχο του Αρείου Πάγου, τους στήριξε δημοσίως, με αποτέλεσμα οι Σπαρτιάτες να εισέλθουν στη Βουλή.

Αργότερα, έγιναν νομικές προσπάθειες για να εκπαραθυρωθούν από τη Βουλή. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των Σπαρτιατών απαλλάχθηκαν, ενώ το εκλογοδικείο ακύρωσε μόνο τρεις έδρες, για τις οποίες είχαν υποβληθεί ενστάσεις.

Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες κινήσεις

Η εκτίμηση που επικρατεί σε νομικούς και πολιτικούς κύκλους είναι ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα επιχειρήσει και πάλι να εισέλθει στη Βουλή, χρησιμοποιώντας «ταχυδακτυλουργίες». Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να επαναλάβει το πείραμα που εφάρμοσε με τους Σπαρτιάτες, αναζητώντας τρόπους να παρακάμψει τα νομικά εμπόδια που του απαγορεύουν την άμεση συμμετοχή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis