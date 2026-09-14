Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης επιβεβαιώνει συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλλει κοινές ανακοινώσεις

Την ύπαρξη συζήτησης με το ΠΑΣΟΚ, η οποία μάλιστα αναμένεται να οδηγήσει σε κοινές ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, επιβεβαιώνει ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Η παρέμβασή του έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ο κ. Αυλωνίτης απαντά στις διαδικτυακές επιθέσεις που, όπως αναφέρει, δέχεται για τις πολιτικές επιλογές του, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι ανοικτός στην κριτική, αλλά όχι σε πρακτικές «δολοφονίας χαρακτήρων».

Επικείμενες κοινές ανακοινώσεις με το ΠΑΣΟΚ

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε κοινές ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Η δήλωση αυτή έγινε με παρέμβασή του, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο βουλευτής είχε παραστεί στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τη δημόσια τοποθέτησή του. Είπε ξεκάθαρα ότι οι συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ είναι σε εξέλιξη και ότι σύντομα θα υπάρξουν από κοινού ανακοινώσεις.

Απάντηση σε διαδικτυακές επιθέσεις και «δολοφονία χαρακτήρων»

Ο κ. Αυλωνίτης απαντά στις διαδικτυακές επιθέσεις που δέχεται για τις πολιτικές του επιλογές. Τονίζει ότι είναι πάντα ανοικτός σε κριτική και σε συζήτηση για τις επιλογές του. Μάλιστα, αναφέρει ότι οι προσωπικές του σελίδες σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πάντα ανοικτές προς τούτο.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανεχτεί τη «δολοφονία χαρακτήρων», τους ανοίκειους χαρακτηρισμούς και τα υπονοούμενα που κρύβονται πίσω από ψεύτικους λογαριασμούς. Υπογραμμίζει την ανάγκη να μην αφήσουμε τις διαδικτυακές επιθέσεις και τις ύβρεις να γίνουν «κανονικότητα» στη ζωή μας.

Η πάγια θέση για την ενότητα της Κεντροαριστεράς

Ο βουλευτής επαναφέρει με έμφαση τη θέση του για ενότητα και συνεργασία των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς. Σημειώνει ότι υποστηρίζει σταθερά αυτή την κατεύθυνση εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια. Η παρέμβασή του γίνεται για να προλάβει και να αφήσει έστω μια χαραμάδα ανοικτή στη συνεργασία των κεντροαριστερών δυνάμεων, οψέποτε αυτή καταστεί δυνατή.

Ο κ. Αυλωνίτης έχει καταθέσει την άποψη ότι η πιθανότητα σύνθεσης θα έδινε πολλαπλασιαστική δύναμη και ελπίδα στον κόσμο. Αυτές τις θέσεις τις γράφει για τουλάχιστον δύο χρόνια τώρα, όπως αναφέρει. Πιστεύει ότι όσοι μετέρχονται μεθόδους «δολοφονίας χαρακτήρων» δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στον σκοπό της ενότητας της Κεντροαριστεράς απέναντι στο «καθεστώς Μητσοτάκη».

Κριτική στις μεθόδους και προσωπική στάση

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης εκφράζει την άποψη ότι οι πρακτικές «δολοφονίας χαρακτήρων» δημιουργούν μια εικόνα αποστροφής για το πολιτικό σύστημα γενικά και τον χώρο της Κεντροαριστεράς ειδικότερα. Δηλώνει ότι το κάνει με όση δύναμη ψυχής έχει, παρά τις λυσσαλέες επιθέσεις που έχει υποστεί για τη στάση που με συνέπεια κράτησε.

Τονίζει ότι επιλέγει την ανοικτή αντίθεση όταν νιώθει να παραβιάζονται οι δικές του «κόκκινες γραμμές». Μάλιστα, αναφέρει ότι ακόμη και την Κυριακή στο Documento έγραψε για το χαμένο στοίχημα της Κεντροαριστεράς και πόσο αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη χώρα.

Αρχές και πολιτική διαδρομή

Ο βουλευτής δηλώνει ότι ποτέ δεν ήταν οπαδός του ρητού «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», ούτε και της αρχής του ενός ανδρός. Υπογραμμίζει ότι δεν ήταν ποτέ γυρολόγος στην πολιτική του πορεία. Αν ήταν, όπως αναφέρει, θα είχε συμβιβαστεί με καταστάσεις που θα του απέφεραν προνόμια και θέσεις.

Αυτή η δήλωση έρχεται να ενισχύσει τη θέση του περί πολιτικής συνέπειας και ανεξαρτησίας στις επιλογές του. Ο κ. Αυλωνίτης επιμένει στην ανάγκη για ενότητα, παρά τις προσωπικές επιθέσεις που έχει δεχθεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki