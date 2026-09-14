Χριστοδουλίδης: Συμφωνία με Μητσοτάκη για την καταβολή 25 εκατ. ευρώ για τον GSI μόλις εκδοθεί η Navtex

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προέβη σε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση με τον αγωγό GSI και την οικονομική συνεισφορά της Κύπρου. Μιλώντας στην εκπομπή «Επίκαιρα» του τηλεοπτικού καναλιού Plus, η οποία θα μεταδοθεί τη Δευτέρα το βράδυ, ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε τη θέση της Λευκωσίας και αποκάλυψε λεπτομέρειες της συμφωνίας του με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα, ο Κύπριος Πρόεδρος τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο τριβής στις σχέσεις με την Ελλάδα, ενώ παράλληλα κάλυψε πλήρως τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου για την επιφυλακτική του στάση ως προς τη βιωσιμότητα του έργου.

Η οικονομική συνεισφορά της Κύπρου για τον GSI

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε κατηγορηματικά ότι η Λευκωσία δεν έχει καμία απολύτως ένσταση να καταβάλει το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση. Το ποσό αυτό, όπως διευκρινίστηκε, αποτελεί μια συμφωνημένη συνεισφορά η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη διαδικασία υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το εν λόγω έργο αφορά ειδικότερα τον αγωγό GSI, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και διασύνδεσης στην περιοχή. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προώθηση του συγκεκριμένου σχεδίου.

Η συμφωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Κύπριος Πρόεδρος αποκάλυψε στην τηλεοπτική εκπομπή ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σχετικά με τον χρόνο καταβολής των χρημάτων. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν μόλις εκδοθεί η Navtex.

Η έκδοση της Navtex είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋποθέσεις για την εκταμίευση της κυπριακής συνεισφοράς.

Στήριξη στον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την πλήρη κάλυψή του προς τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό. Ο υπουργός είχε εκφράσει μια επιφυλακτική στάση σε σχέση με τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τη στάση του κ. Κεραυνού, δηλώνοντας ότι αυτή η επιφυλακτικότητα είναι μέρος της δουλειάς ενός υπεύθυνου υπουργού Οικονομικών. Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Χριστοδουλίδης αναγνώρισε τον ρόλο του υπουργού του στην αξιολόγηση της οικονομικής πτυχής του έργου.

Δεν υπάρχουν σημεία τριβής με την Ελλάδα

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Χριστοδουλίδης θέλησε να αποσαφηνίσει και το κλίμα στις σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Συγκεκριμένα, τόνισε με έμφαση ότι δεν υφίσταται κανένα σημείο τριβής ή διαφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρόσθεσε πως, κατά την εκτίμησή του, υπάρχουν κάποιοι που επιχειρούν να δημιουργήσουν προβλήματα και να διαταράξουν τις άριστες σχέσεις που διέπουν την Ελλάδα και την Κύπρο, διαψεύδοντας έτσι οποιαδήποτε σενάρια περί διενέξεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki