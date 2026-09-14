Το τουρκικό ΥΠΕΞ απορρίπτει τους ισχυρισμούς για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Η Άγκυρα απέρριψε ως «αβάσιμους» τους ελληνικούς ισχυρισμούς σχετικά με τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, απαντώντας με προκλητική ανάρτηση στην Αθήνα. Η τοποθέτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ήρθε μετά την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν «σοβαρότητα και κοινή λογική», απορρίπτοντας τις ελληνικές θέσεις.

Η τουρκική απάντηση και οι «αβάσιμοι ισχυρισμοί»

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στη Μικρά Ασία, και καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και κοινή λογική».

Η Άγκυρα στρέφει τα πυρά της κατά της Ελλάδας, επικαλούμενη το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και προκάλεσε καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία.

Αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάνης

Το τουρκικό ΥΠΕΞ συνέχισε, υπενθυμίζοντας ότι «η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και προκάλεσε καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Ελλάδα «αναγνώρισε — σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης — τα εν λόγω εγκλήματα καθώς και την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων».

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Νωρίτερα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε τιμήσει με ανακοίνωσή του την Ημέρα Εθνικής Μνήμης, σημειώνοντας: «Η Ελλάδα τιμά σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων».

Στην ίδια ανακοίνωση, γινόταν αναφορά στον βίαιο ξεριζωμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού και στην Καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Το ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι «ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922».

Η σημασία της ιστορικής μνήμης

Η ελληνική ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης «αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr