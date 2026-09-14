Η Μαρία Καρυστιανού για την ακυβερνησία, συνεργασίες και τη δίκη των Τεμπών

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, παραχώρησε απόψε συνέντευξη Τύπου στην Πάτρα, στο πλαίσιο της περιοδείας της στην Αχαΐα. Από την αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων, η κυρία Καρυστιανού ανέπτυξε τους βασικούς στόχους του κινήματος της για την αλλαγή της Ελλάδας. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα, αποκλείοντας τη συγκυβέρνηση με συστημικά κόμματα, και εξέφρασε την έντονη κριτική της για τη διεξαγόμενη δίκη σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι στόχοι του κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε τον κεντρικό στόχο του κινήματός της, ο οποίος είναι «να αλλάξουμε την Ελλάδα». Όπως τόνισε, η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» επιδιώκει να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα της χώρας, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, «πνέει τα λοίσθια». Η πρόεδρος του κινήματος αναφέρθηκε στην ανάγκη για σοβαρή και αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας, των καρτέλ και της ασυδοσίας των τραπεζών, ζητήματα που, όπως είπε, επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Στους βασικούς στόχους του κινήματος περιλαμβάνεται επίσης η στήριξη του κάθε επαγγελματία, ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο δημογραφικό ζήτημα, καθώς οι γεννήσεις όσο πάνε και μειώνονται, ένα πρόβλημα που το κίνημα επιδιώκει να αντιμετωπίσει. Συνοψίζοντας το όραμά της, η κυρία Καρυστιανού δήλωσε ότι ο στόχος είναι η δημιουργία «μίας καινούργιας, δημοκρατικής, αναγεννημένης πολιτείας».

Θέση για συγκυβέρνηση και ακυβερνησία

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα συνεργασίας του κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία» με κάποιο κόμμα, σε περίπτωση που εισέλθει στη Βουλή και υπάρξει ενδεχόμενο ακυβερνησίας, η Μαρία Καρυστιανού ήταν κατηγορηματική. Δήλωσε με έμφαση ότι «δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία», τονίζοντας ότι «η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και να κυβερνηθεί σωστά».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε τη θέση του κινήματος της όσον αφορά τις πολιτικές συνεργασίες, δηλώνοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα». Πρόσθεσε επίσης ότι το κίνημα «δεν ήρθαμε για να φύγουμε», υπογραμμίζοντας ότι δίνει «πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στην τιμωρία».

Η δίκη των Τεμπών χαρακτηρίζεται «παρωδία»

Σε άλλη ερώτηση, που αφορούσε τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με τον τρόπο διεξαγωγής της. Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία» ανέφερε ότι «η υπόθεση των Τεμπών έχει πολύ βολικά τεμαχιστεί σε πολλές, πολλές μικρές δίκες», κάτι που, όπως υποστήριξε, δεν συμβάλλει στην πλήρη απονομή δικαιοσύνης.

Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διαδικασία ως «δίκη παρωδία», εξηγώντας τους λόγους αυτής της άποψης. Σύμφωνα με την κυρία Καρυστιανού, «μία δίκη, η οποία δεν έχει μέσα όλες τις κατηγορίες και όλους τους κατηγορούμενους και κυρίως για το θέμα της πυρόσφαιρας, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έκαψε ζωντανούς 27 ανθρώπους, δεν είναι δίκη». Κατά την εκτίμησή της, ο σκοπός αυτής της «δίκης παρωδίας» είναι «να γίνει, να τελειώσει η κατάσταση, να δοθούν ποινές πλημμεληματικού χαρακτήρα και να μπει η υπόθεση στο αρχείο», υποδηλώνοντας την ανησυχία της για την έκβαση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki