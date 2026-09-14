Αίτημα των ελληνικών αρχών για άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου

Οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν επίσημο αίτημα στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ζητώντας την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου. Η ανακοίνωση έγινε από την ίδια την Πρόεδρο της Ευρωβουλής, η οποία ενημέρωσε ότι το θέμα έχει ήδη παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για περαιτέρω διερεύνηση.

Το αίτημα των ελληνικών αρχών

Η διαδικασία για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου ξεκίνησε με την υποβολή αιτήματος από τις ελληνικές αρχές. Το αίτημα αυτό απευθύνθηκε απευθείας στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, σηματοδοτώντας την έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών εντός του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. Ο Νίκος Παπανδρέου είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

Η υποβολή τέτοιων αιτημάτων αποτελεί μια τυπική διαδικασία όταν οι εθνικές αρχές επιθυμούν να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες εναντίον ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο προστατεύεται από την κοινοβουλευτική ασυλία. Οι ελληνικές αρχές τήρησαν τη θεσμική οδό, απευθυνόμενες στο ανώτατο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η ανακοίνωση της Ρομπέρτα Μέτσολα

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, προέβη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το αίτημα των ελληνικών αρχών. Από το βήμα της Ευρωβουλής, η κ. Μέτσολα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου».

Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενημερώνοντας έτσι τους ευρωβουλευτές και το κοινό για την εξέλιξη. Η Πρόεδρος Μέτσολα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, παρέπεμψε αμέσως το θέμα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου.

Η παραπομπή στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων

Μετά την ανακοίνωση, το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου παραπέμφθηκε στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση όλων των ζητημάτων που αφορούν την κοινοβουλευτική ασυλία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα αναλάβει να εξετάσει το αίτημα των ελληνικών αρχών, καθώς και τα σχετικά στοιχεία, προτού εισηγηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αν θα πρέπει να αρθεί ή όχι η ασυλία του ευρωβουλευτή. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει τη θεσμική ορθότητα και τη διαφάνεια στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Παρόμοιο αίτημα και για άλλον ευρωβουλευτή

Στην ίδια ανακοίνωση, η Ρομπέρτα Μέτσολα γνωστοποίησε ότι ένα παρόμοιο αίτημα έχει υποβληθεί και από τις ισπανικές αρχές. Συγκεκριμένα, οι ισπανικές αρχές ζήτησαν την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Αλβίσε Περές.

Όπως και στην περίπτωση του Νίκου Παπανδρέου, έτσι και το αίτημα που αφορά τον Αλβίσε Περές παραπέμφθηκε στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό υπογραμμίζει την τυποποιημένη διαδικασία που ακολουθείται για όλα τα αιτήματα άρσης ασυλίας, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης ή του ευρωβουλευτή που αφορούν.

Έλλειψη περαιτέρω πληροφοριών

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δεν παρείχε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν τις ελληνικές αρχές στην υποβολή του αιτήματος για την άρση της ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου. Ομοίως, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες ούτε για τους λόγους του αιτήματος των ισπανικών αρχών για τον Αλβίσε Περές.

Οι ανακοινώσεις περιορίστηκαν στην ενημέρωση για την υποβολή των αιτημάτων και την παραπομπή τους στην αρμόδια επιτροπή, χωρίς να αναφερθούν στοιχεία που να εξηγούν το περιεχόμενο ή τη φύση των υποθέσεων που οδήγησαν στις εν λόγω ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos