Η άρση της ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου κατόπιν ελληνικού αιτήματος

Η κοινοβουλευτική ασυλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, αίρεται. Η εξέλιξη αυτή έρχεται κατόπιν ελληνικού αιτήματος, το οποίο υποβλήθηκε προς το Ευρωκοινοβούλιο. Την ανακοίνωση για την άρση της ασυλίας πραγματοποίησε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Η διαδικασία που αφορά τον Έλληνα ευρωβουλευτή παραπέμπεται πλέον στην αρμόδια επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου για περαιτέρω ενέργειες.

Το αίτημα των ελληνικών αρχών και η παράλληλη υπόθεση

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ήταν αυτές που απηύθυναν το αίτημα προς την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Το αίτημα αυτό αφορά την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε γνωστό ότι, παράλληλα με το ελληνικό αίτημα, υπήρξε και ένα αντίστοιχο αίτημα από τις αρμόδιες ισπανικές αρχές.

Το αίτημα των ισπανικών αρχών αφορά την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Αλβίσε Περές. Και τα δύο αυτά αιτήματα, τόσο το ελληνικό για τον Νίκο Παπανδρέου όσο και το ισπανικό για τον Αλβίσε Περές, παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, όπως τόνισε η κυρία Μέτσολα.

Η δήλωση της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου

Η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ήταν αυτή που ενημέρωσε επίσημα για την εξέλιξη αυτή. Στη δήλωσή της, η κυρία Μέτσολα ανέφερε συγκεκριμένα: «Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την τυπική διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παραπομπή στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αποτελεί το επόμενο βήμα για την εξέταση των αιτημάτων άρσης ασυλίας των δύο ευρωβουλευτών.

Η καταγγελία που οδήγησε στη διαδικασία

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διαδικασία για την άρση της ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου κινήθηκε μετά από μία καταγγελία. Η καταγγελία αυτή φέρεται να προέρχεται από μία πρώην συνεργάτιδα του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η καταγγελία αποτέλεσε το έναυσμα για την υποβολή του αιτήματος από τις ελληνικές αρχές.

Η φύση της καταγγελίας δεν προσδιορίζεται περαιτέρω στις πληροφορίες που έχουν δοθεί. Ωστόσο, η ύπαρξη αυτής της καταγγελίας είναι το γεγονός που οδήγησε στην έναρξη των διαδικασιών για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου.

Επόμενα βήματα στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων

Τα αιτήματα για την άρση της ασυλίας, τόσο του Νίκου Παπανδρέου όσο και του Αλβίσε Περές, βρίσκονται πλέον στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή η επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση τέτοιων ζητημάτων και την προετοιμασία σχετικών εισηγήσεων.

Η παραπομπή σηματοδοτεί την έναρξη της επίσημης εξέτασης των υποθέσεων. Η επιτροπή θα εξετάσει τα στοιχεία και θα διαμορφώσει την πρότασή της, η οποία στη συνέχεια θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, όπως προκύπτει από τη δήλωση της προέδρου Μέτσολα.

Με πληροφορίες από: Topontiki