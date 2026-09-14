Προκλητική απάντηση της Άγκυρας στην Αθήνα για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Με μια προκλητική ανακοίνωση απάντησε η Τουρκία στην Αθήνα, ανήμερα της επετείου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις ελληνικές αναφορές ως «αβάσιμες» και επανέφερε κατηγορίες περί «σφαγών και καταστροφών» από την Ελλάδα στην Ανατολία.

Η αντίδραση της Άγκυρας ήρθε λίγες ώρες μετά το μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για την ημέρα εθνικής μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου 2026.

Η ημέρα εθνικής μνήμης και η ανακοίνωση της Αθήνας

Η Ελλάδα τίμησε την 14η Σεπτεμβρίου 2026 ως ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η συγκεκριμένη ημέρα έχει καθιερωθεί με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων.

Στην επετειακή του ανακοίνωση, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε στον βίαιο ξεριζωμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού από τις πατρογονικές του εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων. Αυτός ο ξεριζωμός είχε ως τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα ότι «η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται».

Η απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Η απάντηση από την άλλη πλευρά του Αιγαίου δεν άργησε να έρθει, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να επιλέγει μια προκλητική ανακοίνωση. Το τουρκικό ΥΠΕΞ απέρριψε τις θέσεις της Αθήνας, κάνοντας λόγο για «αβάσιμους ισχυρισμούς» των ελληνικών αρχών.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ ανέφερε: «Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στη Μικρά Ασία». Κάλεσε επίσης τους Έλληνες αξιωματούχους «να επιδείξουν σοβαρότητα και κοινή λογική», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Αντιστροφή των ιστορικών κατηγοριών

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν περιορίστηκε στην απόρριψη της ελληνικής ανακοίνωσης, αλλά επιχείρησε να αντιστρέψει την ιστορική κατηγορία, στρέφοντας τα πυρά του κατά της Ελλάδας. Επανέφερε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα της περιόδου, κατηγορώντας ευθέως την Ελλάδα για βιαιοπραγίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τόνισε ότι «με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και προκάλεσε καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία». Η Άγκυρα υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα αναγνώρισε —σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης— τα εν λόγω εγκλήματα, καθώς και την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων.

Το πλαίσιο της διπλωματικής έντασης

Η τουρκική ανακοίνωση αποτελεί μια νέα πρόκληση, η οποία ήρθε ως απάντηση στο μήνυμα της Αθήνας για την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η Άγκυρα απέρριψε τις ελληνικές θέσεις και επιχείρησε να αντιστρέψει την ιστορική κατηγορία.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ δεν περιορίστηκε στην απόρριψη της ελληνικής ανακοίνωσης, αλλά επαναφέρει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα της περιόδου, κατηγορώντας ευθέως την Ελλάδα για βιαιοπραγίες εις βάρος του άμαχου πληθυσμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit