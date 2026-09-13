Καλλιόπη Καλαϊτζή – Χατζηδάκη: «Πλήττεται η επιστημονική μου υπόσταση και ο σύζυγός μου για πολιτικούς λόγους»

Η δρ. Καλλιόπη Καλαϊτζή, σύζυγος του Κωστή Χατζηδάκη, προχώρησε σε δημόσια απάντηση μέσω των social media, καταγγέλλοντας «χυδαίο τσουβάλιασμα» και διαστρέβλωση. Οι επικρίσεις αφορούν την Ιατρική του Τρόπου Ζωής, με την οποία ασχολείται, και συνδέονται με τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ίδια εκτιμά ότι πλήττεται η προσωπική και επαγγελματική της υπόσταση, καθώς και ο σύζυγός της, για πολιτικούς λόγους.

Η απάντηση της Καλλιόπης Καλαϊτζή – Χατζηδάκη

Με το μήνυμα «Αρκετά με το χυδαίο «τσουβάλιασμα»», η δρ. Καλλιόπη Καλαϊτζή τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις επικρίσεις που δέχεται η Ιατρική του Τρόπου Ζωής. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται στον απόηχο του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε επισκεφθεί ένα ιατρείο για θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Η σύζυγος του Κωστή Χατζηδάκη τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτό «η διαστρέβλωση να χρησιμοποιείται για να πληγεί η προσωπική και επαγγελματική μου υπόσταση και, κατά την εκτίμησή μου, μέσω εμού, ο σύζυγός μου για πολιτικούς λόγους». Ζήτησε να ακουστεί η επιστήμη και να αφεθούν στην άκρη οι αυτόκλητοι «ειδικοί» του διαδικτύου.

Το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το ιατρείο The Stem Cell

Το πλαίσιο των επικρίσεων δημιουργήθηκε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο The Stem Cell, το οποίο βρίσκεται στο Κολωνάκι, με σκοπό να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, το συγκεκριμένο ιατρείο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια αυτής της ιατρικής πράξης.

Αυτή η σύνδεση του τραγικού περιστατικού με την Ιατρική του Τρόπου Ζωής, όπως αναφέρει η δρ. Καλαϊτζή, είναι εσφαλμένη. Η ίδια υπογραμμίζει ότι ορισμένοι επιχείρησαν να συνδέσουν την Ιατρική του Τρόπου Ζωής με πρακτικές που δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν, δημιουργώντας σύγχυση.

Η επιστημονική θέση για την Ιατρική του Τρόπου Ζωής

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το επιστημονικό πεδίο, η δρ. Καλαϊτζή επικαλείται δηλώσεις διακεκριμένων επιστημόνων. Ο Στέφανος Κάλης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Harvard, περιγράφει την Ιατρική του Τρόπου Ζωής (Lifestyle Medicine) ως μια τεκμηριωμένη μορφή κλινικής προληπτικής ιατρικής.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Κάλη, η Lifestyle Medicine αξιοποιεί τις επιλογές του τρόπου ζωής, όπως η διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος και η διαχείριση του στρες, για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων. Προσθέτει ότι βασίζεται στην ίδια επιστημονικά τεκμηριωμένη βιβλιογραφία και στις ίδιες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες με την υπόλοιπη σύγχρονη ιατρική, αναγνωριζόμενη διεθνώς ως ιατρικό γνωστικό αντικείμενο.

Η διάκριση από άλλες πρακτικές

Ο Γεώργιος Π. Χρούσος, Ακαδημαϊκός και Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, υποστηρίζει επίσης τη διάκριση της Lifestyle Medicine από άλλες πρακτικές. Ο καθηγητής Χρούσος δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι πρακτικές που αναφέρθηκαν δημόσια σε σχέση με το πρόσφατο τραγικό περιστατικό δεν παρουσιάζονταν ως Ιατρική του Τρόπου Ζωής.

Αντιθέτως, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, συνδέονταν με άλλους αυτοπροσδιορισμούς και πρακτικές, όπως η αποκαλούμενη «κβαντική» ή «σαμανική» ιατρική. Ο καθηγητής Χρούσος χαρακτηρίζει τη σύγχυσή τους με τη Lifestyle Medicine ως επιστημονικά αβάσιμη, τονίζοντας ότι δημιουργεί εσφαλμένη εικόνα για ένα διακριτό, διεθνώς αναπτυσσόμενο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πεδίο της σύγχρονης ιατρικής.

Έκκληση για όρια στην παραπληροφόρηση

Η δρ. Καλαϊτζή εξέπφρασε την απογοήτευσή της, παρατηρώντας επί ημέρες ανθρώπους να αποφαίνονται με βεβαιότητα για ένα επιστημονικό πεδίο που προφανώς δεν γνωρίζουν. Δήλωσε ότι η επιστημονική κριτική είναι απαραίτητη, αλλά η άγνοια και η εμπάθεια, μεταμφιεσμένη σε επιστημονική άποψη, δεν είναι.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Καλλιόπη Καλαϊτζή – Χατζηδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν περιμένει συγγνώμη. Ωστόσο, περιμένει «ένα όριο στην παραπληροφόρηση, στα πολιτικά πάθη και στις». Η δήλωσή της υπογραμμίζει την ανάγκη για υπευθυνότητα στον δημόσιο διάλογο, ειδικά όταν θίγονται επιστημονικά ζητήματα και προσωπικές υποστάσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis