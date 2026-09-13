Ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Νίκο Ανδρουλάκη για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη Τύπου. Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για υποσχέσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας ότι δεν εξηγεί ποιος θα πληρώσει το κόστος τους. Η κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου επικεντρώθηκε στην οικονομική βιωσιμότητα των προτάσεων που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Οι κατηγορίες για το κόστος των προτάσεων

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του “λεφτά υπάρχουν” ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του “δωσ’ τα όλα”». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως από τότε μέχρι σήμερα «έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά». Αυτή η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της κριτικής για το οικονομικό υπόβαθρο των προτάσεων του κ. Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, οι προτάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αφορούν μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση εκφράζει την ανησυχία της για την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την κάλυψη αυτών των δαπανών, θέτοντας το ζήτημα της οικονομικής ευθύνης.

Οι συγκεκριμένες υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έταξε, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, την παροχή 13ου μισθού και 13ης σύνταξης. Επιπλέον, στις υποσχέσεις περιλαμβάνεται η εξαγορά «κόκκινων» δανείων, ένα θέμα που απασχολεί μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε γενικές μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων.

Όλες αυτές οι προτάσεις, όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, συνθέτουν ένα πακέτο μέτρων που υπολογίζεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Η κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου εστιάζει στο γεγονός ότι δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για το πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα μέτρα, δημιουργώντας ερωτήματα για την υλοποίησή τους.

Το ερώτημα για τον «λογαριασμό»

«Το μόνο που “ξέχασε” να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε αυτό το ερώτημα ως κεντρικό σημείο της κριτικής του, υπογραμμίζοντας την απουσία απάντησης από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη.

Ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας ο ίδιος στο ερώτημα που έθεσε, πρόσθεσε: «Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός». Με αυτή τη δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να τονίσει ότι το κόστος των υποσχέσεων, εφόσον υλοποιηθούν, θα επιβαρύνει τους Έλληνες πολίτες.

Ομοιότητες με προτάσεις Αλέξη Τσίπρα

Παράλληλα με την κριτική για το κόστος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη συζήτηση για τις ομοιότητες μεταξύ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και εκείνων του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του “προγράμματός” τους».

Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει μια σύγκλιση ή επικάλυψη στις προγραμματικές θέσεις των δύο κομμάτων, τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία, όπως αυτές παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα.

Η στάση της κυβέρνησης και το «γήπεδο της πλειοδοσίας»

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον «διαιτητή» για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον. Με αυτή τη δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να αποστασιοποιηθεί από την εσωκομματική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά με την πατρότητα των προτάσεων.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης κατέληξε με μια ευχή, λέγοντας: «Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άποψη της κυβέρνησης ότι οι προτάσεις αυτές εντάσσονται σε μια λογική παροχολογίας και λαϊκισμού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis