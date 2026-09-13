Ο Παύλος Γερουλάνος στο Reader για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και την κριτική σε Μητσοτάκη, Τσίπρα

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος, παραχώρησε συνέντευξη στο Reader.gr από το περίπτερο του μέσου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Γερουλάνος ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν ένα σημαντικό κομμάτι κόσμου που έχει απομακρυνθεί από το κόμμα. Τόνισε τη διαφορά στην προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τους πολιτικούς του αντιπάλους, εστιάζοντας στο μέλλον.

Η παρουσία στη ΔΕΘ και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο Reader.gr, εξήγησε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να επανασυνδεθεί με τους πολίτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προτάσεις που καταθέτει το κόμμα έχουν τη δυναμική να φέρουν πίσω ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που στο παρελθόν είχε στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, αλλά πλέον έχει απομακρυνθεί.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ βασίζεται σε ένα όραμα για το μέλλον της χώρας. Αυτή η προσέγγιση, όπως ανέφερε, διαφοροποιεί το κόμμα από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες, κατά την άποψή του, παραμένουν προσκολλημένες στο παρελθόν.

Κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο κ. Γερουλάνος άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την παρουσία του στην 90ή ΔΕΘ. Ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης ανέβηκε στην έκθεση με σκοπό να διορθώσει λάθη που έχει κάνει ή, τουλάχιστον, να προσπαθήσει να πείσει με κάποια επιδόματα συγκεκριμένους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη γυρίσει την πλάτη στην κυβέρνηση. Η προσπάθεια του πρωθυπουργού να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη τους μέσω επιδομάτων υποδηλώνει, κατά τον κ. Γερουλάνο, μια αναγνώριση των προηγούμενων λαθών και μια προσπάθεια να αντιστραφεί το κλίμα.

Η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα

Αναφερόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Γερουλάνος χαρακτήρισε την ομιλία του στη ΔΕΘ ως μία ομιλία για το χθες. Ειδικότερα, τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας επικεντρώθηκε στις δικές του αποτυχίες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθούσε να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις που είχε αφήσει η κυβέρνησή του. Αυτή η προσπάθεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν δύσκολη, σχεδόν αδύνατη, καθώς οι πολίτες έχουν ήδη σχηματίσει την άποψή τους για την περίοδο εκείνη.

Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για το μέλλον της χώρας

Σε αντίθεση με τις προσεγγίσεις των κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα, ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έρχεται με προτάσεις που αφορούν αποκλειστικά το μέλλον της χώρας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, οι δύο άλλοι πολιτικοί ηγέτες κοιτούν το χθες, ενώ το ΠΑΣΟΚ κοιτάει το αύριο.

Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τον κ. Γερουλάνο, εξηγεί αναλυτικά πώς το πρόγραμμα του κόμματος θα καταφέρει να κάνει τη διαφορά στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις μελλοντικές προκλήσεις και τις ανάγκες των πολιτών.

Σχέδιο και στελεχιακό δυναμικό ως εγγύηση εμπιστοσύνης

Στην ερώτηση γιατί ο κόσμος να εμπιστευθεί το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος απάντησε ξεκάθαρα ότι το κόμμα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Το σχέδιο αυτό έχει αναπτυχθεί συστηματικά κατά τη διάρκεια των ετών που το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην αντιπολίτευση, μελετώντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις της χώρας.

Επιπλέον, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα στελεχιακό δυναμικό με μεγάλη εμπειρία. Τα στελέχη αυτά έχουν επιδείξει μεγάλη θεσμικότητα απέναντι στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε η χώρα, γεγονός που αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Reader