ΚΚΕ: «Ο Μητσοτάκης επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν θα επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη»

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) εξέδωσε σχόλιο αναφορικά με πρόσφατη ανάρτηση του πρωθυπουργού. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα ασκεί δριμεία κριτική στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζοντάς τα ως «μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας». Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι ο λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη, ούτε από το «μεγάλωμα της πίτας» που αφορά τα κέρδη των λίγων.

Κριτική στα μέτρα της ΔΕΘ και την κυβερνητική πολιτική

Στο σχόλιό του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνει με μονότονο τρόπο τα μέτρα που είχε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, περιγράφονται ως «μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας», μια φράση που υποδηλώνει την έλλειψη ουσιαστικού οφέλους για τους πολίτες.

Επιπλέον, το ΚΚΕ επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός επιλέγει να βαφτίσει την αγανάττηση που εκφράζει ο λαός ως «μεμψιμοιρία». Το κόμμα υπογραμμίζει ότι αυτή η στάση, καθώς και οι επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις, επιβεβαιώνουν ότι οι πολίτες δεν πρόκειται ποτέ να επωφεληθούν από την καπιταλιστική ανάπτυξη. Κατά το ΚΚΕ, η ανάπτυξη αυτή οδηγεί μόνο στο «μεγάλωμα της πίτας» των κερδών, τα οποία όμως καταλήγουν στα χέρια των λίγων.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις

Το ΚΚΕ προχωρά σε μια σύγκριση, αντιπαραβάλλοντας τα «περιβόητα κοστολογημένα μέτρα» της κυβέρνησης με το κόστος ενός συγκεκριμένου εξοπλιστικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αγορά της «Ασπίδας του Αχιλλέα», η οποία κοστίζει 3 δισεκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό. Η αγορά αυτή, όπως τονίζεται από το ΚΚΕ, γίνεται από το «κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ».

Το σχόλιο του κόμματος προσθέτει ότι ο «πηγαίος κώδικας» αυτού του «πανάκριβου εξοπλιστικού προγράμματος» δεν είναι άλλος από τον ΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό. Αυτός ο σχεδιασμός, κατά το ΚΚΕ, οδηγεί τη χώρα σε μια βαθύτερη εμπλοκή σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς. Παράλληλα, η εμπλοκή αυτή συνδέεται με τους πολέμους που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια και την ειρήνη.

Το μήνυμα του πανελλαδικού συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ

Το ΚΚΕ ολοκληρώνει το σχόλιό του τονίζοντας τη σημασία του πανελλαδικού συλλαλητηρίου που έλαβε χώρα στη ΔΕΘ. Το κόμμα αναφέρει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε, η οποία να μην περιλαμβάνει τη «συγκλονιστική παρουσία χιλιάδων εργαζομένων και νεολαίας» σε αυτή την εκδήλωση. Η μαζική συμμετοχή θεωρείται ένα σημαντικό γεγονός.

Αυτή η συγκέντρωση, σύμφωνα με το ΚΚΕ, δίνει το έναυσμα για την έναρξη μιας «πραγματικής λαϊκής αντεπίθεσης». Το κόμμα επισημαίνει ότι στο επίκεντρο αυτής της αντεπίθεσης θα βρίσκονται οι ανάγκες των πολλών, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τους πολέμους και τα κέρδη των λίγων. Το ΚΚΕ τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις λαϊκές απαιτήσεις έναντι των συμφερόντων που εξυπηρετούνται μέσω των πολεμικών συγκρούσεων και της κερδοσκοπίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki