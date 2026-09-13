Κωνσταντίνος Τασούλας από Βιάννου: «Να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα, για να μην επαναληφθούν»

Στο Πανδημοτικό Μνημείο του Ολοκαυτώματος, στην περιοχή Σελί Αμιρών του Δήμου Βιάννου, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, οι κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης. Οι εκδηλώσεις αφορούσαν την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της Καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, γεγονότα που συνέβησαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Την Ελληνική Πολιτεία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος με δηλώσεις του υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Οι εκδηλώσεις μνήμης στη Βιάννο

Οι κεντρικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βιάννου έλαβαν χώρα στον ιστορικό χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου, που βρίσκεται στο Σελί Αμιρών του Δήμου Βιάννου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ήταν παρών, τιμώντας με την παρουσία του τη μνήμη των θυμάτων των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής, τα οποία προκάλεσαν την καταστροφή των χωριών της περιοχής.

Πριν από τις επίσημες δηλώσεις του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων. Η συμμετοχή του στις εκδηλώσεις σηματοδότησε την επίσημη εκπροσώπηση και το σεβασμό της Ελληνικής Πολιτείας προς τα θύματα και την ιστορική μνήμη.

Το ιστορικό πλαίσιο του Ολοκαυτώματος

Στις δηλώσεις του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε εκτενώς στο φρικτό και άδικο Ολοκαύτωμα της Βιάννου, καθώς και στην καταστροφή της τότε Επαρχίας Βιάννου του Ηρακλείου και της Δυτικής Ιεράπετρας. Τα τραγικά αυτά γεγονότα έλαβαν χώρα στα μέσα Σεπτεμβρίου του 1943, συγκεκριμένα κατά τις ημέρες 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου, και ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών των ναζιστικών στρατευμάτων Κατοχής.

Κατά τη διάρκεια εκείνων των ημερών, η μανία των κατακτητών είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 461 αμάχων. Παράλληλα, 1.000 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και συνολικά 20 χωριά υπέστησαν ανεπανόρθωτες ζημιές. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε το μέγεθος της ανθρώπινης απώλειας και της υλικής καταστροφής που προκάλεσαν οι ναζιστικές δυνάμεις στην περιοχή.

Το χρέος της μνήμης και της ελευθερίας

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, στην ομιλία του, τόνισε με έμφαση το βαρύ και αμετάθετο χρέος που έχει η Ελληνική Πολιτεία απέναντι σε εκείνη τη φρικαλεότητα. Όπως δήλωσε, υπάρχει ένα διαρκές χρέος στήριξης της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της χώρας, για την οποία έχασαν τη ζωή τους τόσοι συνάνθρωποί μας κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία του χρέους στήριξης της μνήμης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είναι επιτακτική ανάγκη «να μην ξεχνάμε εκείνα τα εγκλήματα, για να μην επαναληφθούν και να μην έχουν την ευκαιρία παρόμοιες απάνθρωπες ιδεολογίες – είτε απροσχημάτιστα είτε συγκεκαλυμμένα – να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους».

Οι απαιτήσεις για γερμανικές αποζημιώσεις

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε και στο κρίσιμο ζήτημα των αποζημιώσεων που απορρέουν από τις γερμανικές καταστροφές της Κατοχής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η Ελληνική Πολιτεία φέρει το χρέος της δικαίωσης των πεσόντων.

Υπογράμμισε με σαφήνεια πως οι απαιτήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για αποζημιώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις γερμανικές καταστροφές, τις γερμανικές φρικαλεότητες και το γερμανικό αναγκαστικό δάνειο, παραμένουν απαράγραπτες. Διευκρίνισε ότι αυτές οι απαιτήσεις είναι όχι μόνο συναισθηματικά ή ιστορικά απερίγραπτες, αλλά και νομικά ενεργές και πλήρως διεκδικήσιμες από την ελληνική πλευρά.

Παρουσία Ευρωβουλευτή

Στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στη Βιάννο, ήταν παρών και ο Αρκάντιους Μούλαρτσικ. Ο κ. Μούλαρτσικ είναι διακεκριμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει διατελέσει πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. Η ιδιότητά του ως υπεύθυνου για τις Γερμανικές Επανορθώσεις προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσία του, δεδομένης της συζήτησης για τις αποζημιώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit