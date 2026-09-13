Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και οι θέσεις για συνεργασίες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ. Η εμφάνισή του ολοκλήρωσε το διήμερο πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη, το οποίο περιλάμβανε την επίσκεψή του στους χώρους της Έκθεσης και την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου. Κατά την ομιλία του, παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ενώ στη συνέντευξη Τύπου εξειδίκευσε τα μέτρα και απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων εν όψει και των εκλογών.

Οικονομικές προτάσεις και κοινωνική δικαιοσύνη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία, υπογραμμίζοντας πως «εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τους πολίτες ως πελάτες». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως οι εξαγγελίες του είναι τεκμηριωμένες και κοστολογημένες, αρνούμενος ότι έταξε δισεκατομμύρια. Επανέλαβε ότι το κόμμα του παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κανονικά και «δεν έβρεξε δισεκατομμύρια», όπως είχε γίνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Πρόσθεσε επίσης ότι το πρόγραμμα του κόμματος δεν στηρίζεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, ούτε στο real estate.

Παρεμβάσεις για το ασφαλιστικό και εισοδηματική στήριξη

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 13η σύνταξη, την οποία ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε στο πλαίσιο των 17 παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό σύστημα. Όπως ανέφερε, η 13η σύνταξη θα δοθεί σε δύο δόσεις, συγκεκριμένα το 2027 και το 2030. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πάνω κατά 60 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την πρόταση της κυβέρνησης, ενώ έως το 2030 θα δοθούν επιπλέον 840 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε επίσης ότι ο 13ος μισθός αντιστοιχεί σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η απόδοση του ΕΚΑΣ, όπως τόνισε, αντιστοιχεί σε 540 εκατομμύρια ευρώ. Σχετικά με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα δημοσιονομικά ουδέτερο μέτρο.

Μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες και ΦΠΑ

Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνεται η απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για τις επιχειρήσεις των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν τζίρο έως 20.000 ευρώ. Αυτό το μέτρο προτείνεται με στόχο την ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Επιπλέον, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε τη μείωση του ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης, με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Τόνισε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που αποφασίζεται σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη αύξηση της ακρίβειας, ως άμεση απάντηση στις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και τους καταναλωτές. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στα εφτά νομοσχέδια που παρουσίασε, τα οποία εξειδικεύουν περαιτέρω το πρόγραμμα του κόμματος.

Στόχοι για τη διακυβέρνηση και μετεκλογικές συνεργασίες

Αναφορικά με τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε με έμφαση πως «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο». Υπογράμμισε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις επόμενες εκλογές, καθώς, όπως είπε, ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα είναι σχεδόν ανέφικτος αν όχι αδύνατος. «Την ημέρα των εκλογών το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει πραγματική αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσδιορίζοντας τον κεντρικό πολιτικό στόχο του κόμματος.

Σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν κατηγορηματικός. Είπε ότι έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση στο συνέδριο του κόμματος, με τη συμμετοχή 5.000 συνέδρων, ότι «δεν θα κάνουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία». Οι αποφάσεις αυτές, όπως πρόσθεσε, είναι αξιακές και πολιτικές και δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορία και διαδρομή. Τόνισε ότι απέναντι σε μια τρίτη θητεία με κόμμα που, κατά την άποψή του, δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, το Σύνταγμα, τη δικαιοσύνη και τα αδιέξοδα της κοινωνίας, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο με έναν τρόπο: πολιτικά, διεκδικώντας τη νίκη στις επόμενες εκλογές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis