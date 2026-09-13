Η εκλογική βάση της AfD: Γιατί την επιλέγουν νέοι, εργάτες και πρώην Ανατολικογερμανοί

Η εκλογική άνοδος του κόμματος AfD στη Γερμανία τροφοδοτείται από παράγοντες όπως η οικονομική ανασφάλεια, η δημογραφική συρρίκνωση και η αντισυστημική ψήφος. Αυτή η εντυπωσιακή πορεία, που παρατηρείται έντονα στη Σαξονία-Άνχαλτ, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μετατόπισης στο γερμανικό εκλογικό σώμα. Το κόμμα έχει ήδη καταλάβει τη δεύτερη θέση στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές και, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, βρίσκεται ακόμα και μπροστά από τους Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Η ευρύτερη μετατόπιση του εκλογικού σώματος

Ο πολιτικός επιστήμονας του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου, Reto Mitteregger, επισημαίνει ότι τα γεγονότα στη Σαξονία-Άνχαλτ μοιάζουν πολύ με αυτό που συμβαίνει σε ολόκληρη τη Γερμανία, αλλά σε υπερβολικό βαθμό. Αυτή η τάση δείχνει μια σημαντική αναδιαμόρφωση των πολιτικών προτιμήσεων στη χώρα, με την AfD να κερδίζει διαρκώς έδαφος.

Η εκλογική βάση της AfD παρουσιάζει ορισμένα σαφή χαρακτηριστικά, όπως η ισχυρότερη παρουσία στην πρώην Ανατολική Γερμανία και τα υψηλά ποσοστά στις αγροτικές περιοχές και στις μικρές πόλεις. Επιπλέον, το κόμμα έχει σημαντική διείσδυση στους εργαζομένους και έχει την ικανότητα να κινητοποιεί ανθρώπους που μέχρι πρόσφατα απείχαν από τις κάλπες.

Ο ρόλος της πρώην Ανατολικής Γερμανίας

Παρά τα κέρδη που καταγράφει πλέον και στη δυτική Γερμανία, η πρώην Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί την ισχυρότερη εκλογική βάση της AfD. Τα ανατολικά κρατίδια χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα μέσα εισοδήματα και μικρότερο πλούτο.

Πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν ακόμα τις συνέπειες της μεγάλης φυγής πληθυσμού που σημειώθηκε μετά την επανένωση της Γερμανίας. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση, η έλλειψη εργαζομένων, το κλείσιμο καταστημάτων και η σταδιακή εγκατάλειψη μικρότερων οικισμών ενισχύουν το αίσθημα παρακμής και δυσαρέσκειας μεταξύ των κατοίκων.

Ιστορικοί και πολιτικοί παράγοντες στην Ανατολή

Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας υπάρχει μεγαλύτερη συμπάθεια προς τη Ρωσία. Αυτό το γεγονός φέρνει ένα μέρος του εκλογικού σώματος σε σύγκρουση με τη φιλοουκρανική πολιτική του καγκελάριου Μερτς και το ωθεί πιο κοντά στις θέσεις της AfD.

Ρόλο παίζει και η ιστορικά ασθενέστερη παρουσία των παραδοσιακών κομμάτων στην περιοχή. Για τέσσερις δεκαετίες, μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989, δεν υπήρχαν ελεύθερες εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, γεγονός που διαμόρφωσε διαφορετικά την πολιτική κουλτούρα.

Η στροφή των νέων ψηφοφόρων

Η ηλικία αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα στην εκλογική συμπεριφορά. Στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές, περίπου δύο στους τρεις ψηφοφόρους άνω των 70 ετών επέλεξαν είτε το CDU είτε τους Σοσιαλδημοκράτες του SPD.

Ωστόσο, στην ηλικιακή ομάδα των 18 έως 24 ετών, η εικόνα είναι διαφορετική. Μόλις το 24% των νέων ψήφισε ένα από τα δύο παραδοσιακά κόμματα, υποδεικνύοντας μια σαφή μετατόπιση των προτιμήσεων προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και η AfD.

Εργαζόμενοι και αγροτικές περιοχές

Η AfD έχει καταγράψει σημαντική διείσδυση στους εργαζομένους, προσελκύοντας ένα τμήμα του πληθυσμού που ενδεχομένως αισθάνεται οικονομική ανασφάλεια. Αυτή η τάση υπογραμμίζει την ικανότητα του κόμματος να απευθύνεται σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα πέρα από τις παραδοσιακές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές.

Επίσης, η ισχυρή παρουσία της AfD στις αγροτικές περιοχές και τις μικρές πόλεις, σε συνδυασμό με την ικανότητά της να κινητοποιεί ανθρώπους που μέχρι πρότινος απείχαν από τις κάλπες, δείχνει μια διευρυμένη απήχηση σε κοινότητες που ενδεχομένως νιώθουν παραμελημένες ή δυσαρεστημένες με τις κυρίαρχες πολιτικές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis