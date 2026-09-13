Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα στήριξης για το Καστελλόριζο, με μήνυμα προς την Τουρκία

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στο Καστελλόριζο από το απόγευμα της Παρασκευής, συμμετέχοντας στους εορτασμούς της 83ης επετείου για την απελευθέρωση του νησιού την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026. Από την προκυμαία του ακριτικού νησιού, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πλέγμα νέων μέτρων στήριξης για τους κατοίκους και την ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα απέστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία.

Το μήνυμα της Μεγίστης και η εθνική γραμμή

Μιλώντας από το Καστελλόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως το νησί αποδεικνύει ότι καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη όταν υπάρχει ενότητα, πίστη, θάρρος και επιμονή. Αναφέρθηκε στην εικόνα του 2010, όταν το Καστελλόριζο επιλέχθηκε ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια, σύνδεση που, όπως είπε, δεν άξιζε στο νησί και θα ξεχαστεί. Σήμερα, τόνισε, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, τόσο στο Καστελλόριζο όσο και σε όλη την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε το τοπίο όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δηλώνοντας ότι η Αθήνα εφαρμόζει μία υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, βασισμένη στο τρίπτυχο της σιγουριάς, της σταθερότητας και της συνέπειας. Απευθυνόμενος στην Άγκυρα, σημείωσε πως η Ελλάδα επιδιώκει φιλικές σχέσεις, χωρίς εντάσεις και προκλήσεις, με επίκεντρο τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Αυστηρή προειδοποίηση προς την Τουρκία

Από τον συμβολικό αυτό τόπο, ο επικεφαλής της κυβέρνησης έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τη γειτονική χώρα. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει την εθνική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με τον διάλογο να αποτελεί επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο.

Το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη, όπως τόνισε, ξεπερνά τα εθνικά όρια, καθώς το έδαφός της είναι και ευρωπαϊκό. Το Καστελλόριζο αποτελεί έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεση για ένα μέλλον ειρήνης, με τις πόρτες κλειστές σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη διεθνή νομιμότητα. Αυτή είναι η εθνική γραμμή που ακολουθείται από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα που ισχυροποιούν την πατρίδα σε όλα τα πεδία: στην άμυνα, στη διπλωματία, στην οικονομία και στην κοινωνία.

Οικονομικά κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις

Στο πλαίσιο της στήριξης του ακριτικού νησιού, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν στη θωράκιση της ασφάλειας, στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μειωμένοι φόροι και μια μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%. Επιπλέον, προβλέπονται επιδοτήσεις στα καύσιμα και μηδενικός ΕΝΦΙΑ για τους κατοίκους.

Παράλληλα, θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για τους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Καστελλόριζο, καθώς και για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στο νησί. Όλα αυτά τα μέτρα, όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελούν ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων στην Ελλάδα.

Ενίσχυση μόνιμου πληθυσμού και νέων κατοίκων

Στο επίκεντρο των παροχών βρίσκεται ένα ισχυρό οικονομικό δέλεαρ, με στόχο να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να κάνουν το Καστελλόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας. Θεσμοθετείται ένα πάγιο μισθολογικό κίνητρο ύψους 5.000 ευρώ σε ετήσια βάση, το οποίο απευθύνεται στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και όλων των δημοσίων υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Επιπρόσθετα, θεσπίζεται ένα αντίστοιχο αφορολόγητο και ακατάσχετο κίνητρο εγκατάστασης ύψους 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με επιπλέον προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Η καταβολή αυτών των ενισχύσεων προϋποθέτει την παραμονή στο νησί για τουλάχιστον έναν ολόκληρο χρόνο. Για τους ήδη μόνιμους κατοίκους, η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος.

Έργα υποδομής και ακτοπλοϊκή σύνδεση

Το σχέδιο ανάπτυξης του Καστελλόριζου δεν περιορίζεται μόνο σε χρηματικά ποσά, αλλά περιλαμβάνει και σημαντικά έργα υποδομής. Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων, με την προσθήκη ενός ακόμα επιδοτούμενου δρομολογίου την εβδομάδα μέσω της γραμμής Πειραιάς – Ρόδος – Καστελλόριζο. «Κάθε Τετάρτη. Το ζητήσατε την Τετάρτη, θα ξεκινήσει λοιπόν αυτό το δρομολόγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επιπρόσθετα, μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY, προωθείται η ριζική ανακατασκευή παλαιών κτισμάτων, με σκοπό τη δωρεάν στέγαση εκπαιδευτικών, γιατρών και λιμενικών. Ταυτόχρονα, δρομολογούνται κρίσιμα έργα, όπως ο βιολογικός καθαρισμός, η δημιουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης, η αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και η επισκευή του κεντρικού λιμανιού του νησιού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader