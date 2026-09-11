Δέκα τουρκικές παραβιάσεις και δύο εμπλοκές στο Αιγαίο

Οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 πραγματοποίησαν δέκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Από αυτές τις παραβιάσεις, οι δύο οδήγησαν σε εικονικές αερομαχίες με ελληνικά αεροσκάφη που κλήθηκαν να αναχαιτίσουν τα τουρκικά μαχητικά. Τα τουρκικά F-16 πέταξαν σε σχηματισμό τριών ζευγών, καλύπτοντας διάφορες περιοχές του Αιγαίου, ενώ συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη ενεπλάκησαν στις παραβιάσεις.

Οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου

Συγκεκριμένα, οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο δέκα φορές. Η παρουσία οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια αυτών των παραβιάσεων προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στα περιστατικά. Κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις απαιτεί την άμεση αντίδραση των ελληνικών αρχών, με την ενεργοποίηση των διαδικασιών αναχαίτισης.

Οι δέκα παραβιάσεις καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία εντός του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας. Η συχνότητα των παραβιάσεων και το γεγονός ότι αφορούν οπλισμένα αεροσκάφη αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι ελληνικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Εικονικές αερομαχίες και εμπλοκές

Δύο από τις δέκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου εξελίχθηκαν σε εικονικές αερομαχίες. Αυτό σημαίνει ότι ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη προέβησαν σε αναχαιτίσεις, οδηγώντας σε εμπλοκές στον αέρα. Οι εικονικές αερομαχίες αποτελούν μέρος της διαδικασίας αναχαίτισης και αποτροπής, με στόχο την απομάκρυνση των παραβατών αεροσκαφών.

Οι εμπλοκές αυτές πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην παράνομη είσοδο των τουρκικών αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο. Η διεξαγωγή εικονικών αερομαχιών είναι μια τυπική διαδικασία όταν τουρκικά αεροσκάφη εισέρχονται χωρίς άδεια, με τα ελληνικά μαχητικά να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τους κανόνες εμπλοκής.

Σχηματισμοί και γεωγραφική κάλυψη

Τα οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν σε σχηματισμό τριών ζευγών. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά έξι F-16 συμμετείχαν στις πτήσεις που οδήγησαν στις παραβιάσεις. Ο σχηματισμός αυτός χρησιμοποιείται συχνά σε επιχειρησιακές πτήσεις και αναγνωρίσεις, υποδηλώνοντας συντονισμένες ενέργειες.

Οι περιοχές πάνω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι πτήσεις περιλάμβαναν το βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η κάλυψη αυτών των ευρέων γεωγραφικών περιοχών δείχνει την έκταση των τουρκικών δραστηριοτήτων. Η παρουσία τους σε διαφορετικά σημεία του Αιγαίου αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβιάσεων.

Συνολικός αριθμός αεροσκαφών και παραβάσεις FIR Αθηνών

Συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη ενεπλάκησαν στις δραστηριότητες παραβίασης. Αυτά περιλάμβαναν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γνωστά ως drones, καθώς και έξι μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16. Από τα έξι F-16 που συμμετείχαν, τα τέσσερα ήταν οπλισμένα, γεγονός που προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στα περιστατικά.

Εκτός από τις δέκα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, καταγράφηκαν και δέκα παραβάσεις του FIR Αθηνών. Το FIR Αθηνών είναι η περιοχή πληροφοριών πτήσης για την οποία η Ελλάδα έχει την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και πληροφοριών. Οι παραβάσεις αυτές προστίθενται στις συνολικές παραβιάσεις των διεθνών κανόνων και των κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας από την τουρκική πλευρά.

Με πληροφορίες από: Topontiki