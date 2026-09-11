Ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Καστελόριζο, ξεκινώντας μια τριήμερη επίσκεψη στο ακριτικό νησί. Η παρουσία του πρωθυπουργού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελόριζου, οι οποίες κορυφώνονται την Κυριακή. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις με την Τουρκία βρίσκονται ξανά στην επικαιρότητα.

Η άφιξη και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Καστελόριζο το απόγευμα της Παρασκευής, σηματοδοτώντας την έναρξη της τριήμερης παραμονής του στο νησί. Στο πλαίσιο του προγράμματός του, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη. Η συνάντηση αυτή αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και τις ανάγκες του ακριτικού νησιού.

Μετά τη συνάντηση με τον δήμαρχο, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί διάφορα έργα και υποδομές που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί στο Καστελόριζο. Αυτή η επίσκεψη αποτελεί μέρος της συνολικής ενημέρωσης του πρωθυπουργού για την κατάσταση και την ανάπτυξη του νησιού, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εθνική επικράτεια.

Οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης

Το επίκεντρο της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Καστελόριζο είναι οι επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του νησιού. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, αποτελώντας την κορύφωση της τριήμερης παραμονής του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί. Η παρουσία του πρωθυπουργού στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις υπογραμμίζει τη σημασία της ιστορικής αυτής επετείου για το Καστελόριζο και την Ελλάδα.

Η 83η επέτειος της Απελευθέρωσης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τους κατοίκους του Καστελόριζου, τιμώντας την ιστορία και τους αγώνες του νησιού. Ο πρωθυπουργός θα παραστεί στις επίσημες τελετές, τιμώντας τους ήρωες και το παρελθόν του τόπου, ενισχύοντας το μήνυμα της εθνικής ενότητας και της υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Το μήνυμα της επίσκεψης στην ευρύτερη περιοχή

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, ειδικά κατά την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης, έχει έναν έντονα συμβολικό χαρακτήρα. Η επίσκεψη αυτή εκλαμβάνεται ως ένα σαφές μήνυμα προς τους γείτονες, δεδομένου ότι οι εντάσεις με την Τουρκία βρίσκονται ξανά στην επικαιρότητα. Το Καστελόριζο, ως το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, αποτελεί σημείο ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας.

Η επιλογή του πρωθυπουργού να επισκεφθεί το ακριτικό νησί σε αυτή τη χρονική στιγμή, και μάλιστα για έναν τόσο σημαντικό εθνικό εορτασμό, υπογραμμίζει την αταλάντευτη θέση της Ελλάδας στα κυριαρχικά της δικαιώματα και την αφοσίωσή της στην προστασία των συνόρων της. Η συμβολική αυτή κίνηση ενισχύει την εθνική αυτοπεποίθηση και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας.

Οι συνοδεύοντες τον πρωθυπουργό

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψής του στο Καστελόριζο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύεται από μια ομάδα σημαντικών αξιωματούχων. Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν οι βουλευτές Μάνος Κόνσολας και Βασίλης Υψηλάντης, ενισχύοντας την πολιτική εκπροσώπηση στην επίσκεψη. Η παρουσία τους υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο ακριτικό νησί από την κυβέρνηση.

Επιπλέον, στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Η συμμετοχή της στρατιωτικής ηγεσίας αναδεικνύει τον αμυντικό χαρακτήρα της παρουσίας και την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νησί θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προσδίδοντας επιπλέον θεσμικό κύρος στις επετειακές εκδηλώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki