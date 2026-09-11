Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, απέκλεισε με ιδιαίτερη έμφαση το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, σε περίπτωση που μετά τις εκλογές απαιτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Open, ο κ. Βαρουφάκης κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα για πιθανή συμμετοχή του σε κυβερνητικό σχήμα με επικεφαλής ή με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική, σηματοδοτώντας μια οριστική πολιτική ρήξη.

Κατηγορηματική άρνηση για μετεκλογική συνεργασία

Ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας σχετικά με την πιθανότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές. Η δήλωσή του ήταν απόλυτη, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όχι, με τίποτα. Προτιμώ τον θάνατο». Αυτή η φράση υπογραμμίζει το βάθος της διαφωνίας και την οριστική του θέση απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 αιτιολόγησε την άρνησή του, ανακαλώντας στη μνήμη την προηγούμενη συνεργασία τους. Είπε ότι μία φορά όχι μόνο τον πίστεψε, αλλά τον στήριξε «με όλο του το είναι». Ωστόσο, η κατάληξη αυτής της στήριξης, όπως ο ίδιος ανέφερε, ήταν μια αρνητική εμπειρία, συνοψίζοντας την με τη φράση «είδατε τι έγινε».

Η τοποθέτηση αυτή καθιστά σαφές ότι ο κ. Βαρουφάκης θεωρεί πως η προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν αρκετή για να αποκλείσει οποιαδήποτε μελλοντική κοινή πολιτική πορεία, ακόμη και σε ένα πλαίσιο κυβέρνησης συνεργασίας.

Δηκτικά σχόλια για το «rebranding» του πρώην πρωθυπουργού

Ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν δίστασε να σχολιάσει και το «rebranding» του πρώην πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα δηκτικές και μεταφορικές φράσεις. Είπε χαρακτηριστικά ότι «το σάπιο σύκο ωρίμασε», μια δήλωση που υποδηλώνει ότι η πραγματική φύση ή οι συνέπειες των επιλογών του κ. Τσίπρα έχουν πλέον αποκαλυφθεί πλήρως.

Πρόσθεσε, επίσης, με ακόμη μία αιχμηρή παρατήρηση ότι «το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές». Με αυτή τη μεταφορά, ο κ. Βαρουφάκης φαίνεται να υπονοεί ότι μια πολιτική προσπάθεια ή ένα σχέδιο που απέτυχε στο παρελθόν, ή που δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα, δεν μπορεί να επαναληφθεί με επιτυχία ή να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Οι παραπάνω φράσεις αναδεικνύουν την κριτική στάση του Γιάνη Βαρουφάκη απέναντι στις πρόσφατες πολιτικές κινήσεις και την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του ότι οι προηγούμενες επιλογές έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους.

Η μετατροπή του δημοψηφίσματος του 2015 ως σημείο ρήξης

Ο Γιάνης Βαρουφάκης προσδιόρισε με σαφήνεια το σημείο της οριστικής πολιτικής ρήξης του με τον Αλέξη Τσίπρα. Κατά τον ίδιο, αυτή η ρήξη επήλθε με τη μετατροπή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του 2015 σε αποδοχή μιας νέας συμφωνίας, η οποία, κατά την άποψή του, ήταν αντίθετη με τη λαϊκή εντολή που είχε δοθεί.

Αυτή η εξέλιξη, δηλαδή η αλλαγή της στάσης απέναντι στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και η αποδοχή της συμφωνίας, αποτέλεσε το κομβικό σημείο που οδήγησε στην οριστική διάσταση των πολιτικών τους δρόμων. Ο κ. Βαρουφάκης θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν καθοριστική για την πορεία της χώρας και για την προσωπική τους σχέση.

Κριτική σε δυνάμεις της Αριστεράς που «μιλούσαν στο όνομά της»

Πέρα από την προσωπική του διαφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάνης Βαρουφάκης προέβη και σε μια γενικότερη κριτική για την πορεία της Αριστεράς. Υποστήριξε ότι εκείνοι που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη ζημιά στον χώρο της Αριστεράς δεν ήταν οι αντίπαλοί της, αλλά πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που μιλούσαν στο όνομά της.

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την πεποίθησή του ότι οι εσωτερικές επιλογές και οι πολιτικές αποφάσεις ορισμένων εκπροσώπων της Αριστεράς είχαν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή της. Ο κ. Βαρουφάκης τονίζει ότι η ζημιά προήλθε από ενέργειες που έγιναν υπό το μανδύα της αριστερής ιδεολογίας, αλλά στην πράξη την υπονόμευσαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki