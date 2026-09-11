Αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη από εισηγητή συμβάσεων μετά από επίθεση σε συνεργάτη υπουργού

Σε μείζονα κρίση εντός της Νέας Δημοκρατίας εξελίσσεται η πρόσφατη επίθεση του βουλευτή Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη, στον διευθυντή του γραφείου του υπουργείου Άμυνας. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μέσω μιας ιδιαίτερα σκληρής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με άμεση συνέπεια την αντικατάσταση του βουλευτή από τη θέση του εισηγητή της πλειοψηφίας για την κύρωση δύο συμβάσεων του υπουργείου Άμυνας.

Η αντικατάσταση του βουλευτή και οι λόγοι

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στην αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος είχε αρχικά οριστεί εισηγητής για την κύρωση δύο συμβάσεων του υπουργείου Άμυνας. Οι συμβάσεις αυτές αναμένεται να κυρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια της Βουλής. Στη θέση του κ. Λαζαρίδη τοποθετήθηκε ο Γιώργος Αμυράς, μετά από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την επιθετική ανάρτηση του βουλευτή Καβάλας στα social media. Ο κ. Λαζαρίδης είχε ενημερωθεί αρμοδίως από την Κοινοβουλευτική Ομάδα για την αντικατάστασή του το βράδυ της Πέμπτης, γεγονός που ανέβασε το «θερμόμετρο» εντός του κυβερνώντος κόμματος.

Η επίμαχη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το απόγευμα της Πέμπτης είχε προηγηθεί μια έντονη ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, η οποία στόχευε τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Στην ανάρτησή του, ο βουλευτής Καβάλας κατηγορούσε τον εν λόγω συνεργάτη του υπουργού για «έπαρση» και «αλαζονεία».

Ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε ότι ο συνεργάτης του υπουργού δεν ανταποκρίθηκε στα τηλεφωνήματά του. Ο ίδιος ο βουλευτής είχε δηλώσει ότι επιδίωκε συνεννόηση με το υπουργείο εν όψει των δύο κυρώσεων των συμβάσεων. Η ανάρτηση κατέληγε με τη φράση «Να τον χαίρεται ο κ. Δένδιας», υπογραμμίζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του.

Αντιδράσεις και παρασκήνιο

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη προκάλεσε έντονη δυσφορία, που έφτασε έως και την οργή, τόσο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και στην κυβέρνηση γενικότερα. Αυτή η αντίδραση οδήγησε στην άμεση απόφαση για την αντικατάστασή του.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο βουλευτής ενημερώθηκε αρμοδίως από την Κοινοβουλευτική Ομάδα για την απόφαση αυτή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία έγινε η ενημέρωση ήταν ιδιαίτερα τεταμένη, με το «θερμόμετρο» να ανεβαίνει πολύ.

Προηγούμενες περιπτώσεις δυσαρέσκειας

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μακάριος Λαζαρίδης βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν, ο κ. Λαζαρίδης είχε υποχρεωθεί σε παραίτηση από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Η παραίτηση αυτή είχε γίνει μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του.

Ο λόγος της παραίτησης ήταν η αποκάλυψη ότι είχε εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος σε γενικές γραμματείες επί κυβερνήσεων Καραμανλή και Σαμαρά, χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα. Οι πληροφορίες της εποχής ανέφεραν ότι υπήρξε δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος είχε υπερασπιστεί τον εαυτό του σε αυτή την υπόθεση.

Μια ακόμη ανάρτηση που προκάλεσε εντύπωση

Εκτός από τα παραπάνω, εντύπωση είχε προκαλέσει και μια πρόσφατη ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, μόλις λίγες ημέρες πριν από το τωρινό περιστατικό. Στο πλαίσιο του πένθους που είχε κηρυχθεί για το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα, ο βουλευτής είχε ενημερώσει τους ψηφοφόρους του.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο κ. Λαζαρίδης γνωστοποιούσε ότι δεν θα παραστεί σε μια «γιορτή γίδας». Αυτή η ανάρτηση είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως, προσθέτοντας ένα ακόμη επεισόδιο στην παρουσία του βουλευτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki