Νίκος Παππάς στη ΔΕΘ: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ενισχυμένος στην επόμενη Βουλή, με συλλογική ηγεσία

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αναλύοντας τις θέσεις του κόμματος για την επανάκαμψη, το οικονομικό πρόγραμμα, τις συνεργασίες και το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνεδρίου πριν τις εκλογές. Ο κ. Παππάς εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εισέλθει ενισχυμένος στην επόμενη Βουλή, ενώ το απόγευμα αναμένεται ομιλία της Ρένας Δούρου.

Οι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ως προτεραιότητα σε αυτή τη φάση την ενίσχυσή του. Δίνει βάρος στις συνεργασίες, αλλά δε θα τις περιμένει προκειμένου να προχωρήσει παρακάτω, όπως έγινε το προηγούμενο διάστημα.

Άσκησε κριτική σε μια πολιτική που έλεγε «μην ψηφίζετε εμάς, ψηφίστε κάποιον άλλον», την οποία χαρακτήρισε αιχμή για την ηγεσία Φάμελλου. Σε αυτή την πολιτική απέδωσε κατά ένα μεγάλο μέρος την ευθύνη για τα πολύ χαμηλά ποσοστά που καταγράφονται σήμερα.

Πεποίθηση για είσοδο στη Βουλή και αλλαγή του πολιτικού χάρτη

Παρά τις δυσκολίες, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την πεποίθηση πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή και μάλιστα ενισχυμένος. Ειδικότερα, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να μην μπει το κόμμα στη Βουλή, ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή.

Πρόσθεσε ότι θα είναι ενισχυμένος και θα αποτελέσει τη δύναμη που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται. Υπογράμμισε ότι το πιστεύουν βαθιά και θα το καταφέρουν, καθώς διαθέτουν τις διαδικασίες, το πρόγραμμα και τα αντανακλαστικά ακόμη κι όταν βγαίνουν από πάρα πολύ δύσκολες περιόδους.

Συλλογική ηγεσία και απόρριψη συνεδρίου πριν τις εκλογές

Αναφορικά με το αν θα γίνει Συνέδριο για την εκλογή νέου αρχηγού πριν από τις εκλογές, ο Νίκος Παππάς φάνηκε να απορρίπτει αυτή την προοπτική. Απάντησε έτσι έμμεσα στον Παύλο Πολάκη, δηλώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει συλλογικά να πορευτεί με συλλογική ηγεσία.

Τόνισε ότι έχουν πάρει μια συλλογική απόφαση ότι θα πορευτούν με συλλογική ηγεσία, στο πλαίσιο του καταστατικού τους, όπου προβλέπονται όλες οι διαδικασίες για το πώς οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται. Πρόσθεσε ότι η ανασυγκρότησή τους προχωράει και είναι μία επιλογή η οποία «λειτουργεί».

Αιχμές για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και το οικονομικό πρόγραμμα

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές για την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε. Ενδεικτικά, μίλησε για «προγραμματική μετατόπιση» του Αλέξη Τσίπρα.

Παρατήρησε ωστόσο ότι αυτή η μετατόπιση «βοηθάει και εμάς και όσους επέλεξαν διαφορετικό δρόμο» και «εκλογικεύει» τη συζήτηση. Άσκησε κριτική σε συγκεκριμένες πτυχές του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., αναφέροντας ως παραδείγματα την απουσία εξαγγελίας 13ης σύνταξης και την πατριωτική εισφορά.

Διαφωνία για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Νίκος Παππάς διαφώνησε επίσης με την πρόθεση της ΕΛ.Α.Σ. να στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα το κάνει.

Πρόσθεσε ότι το δικό του πρόγραμμα, ύψους περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι κοστολογημένο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καταλήγοντας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δε θα δεχτούμε».

Η «αποκρουστική» πρόταση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Παππάς σχολίασε την πρόταση του κ. Μαρινάκη να μειωθεί το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες. Χαρακτήρισε την πρόταση αυτή «αποκρουστική».

Κάλεσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να τοποθετηθεί επ’ αυτού του θέματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki