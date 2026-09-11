Συνάντηση Μητσοτάκη με τον γενικό διευθυντή της UNESCO: Στο επίκεντρο η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Καλέντ Αλ-Ανανί. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στο επίκεντρο βρέθηκε η πάγια ελληνική διεκδίκηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ένα θέμα που η Αθήνα χαρακτηρίζει ως απόλυτη προτεραιότητα. Παράλληλα, οι δύο άνδρες συζήτησαν τις τρέχουσες προτεραιότητες του Οργανισμού, τη μεταρρύθμιση UNESCO80, καθώς και τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη ισχυρής ελληνικής παρουσίας στους θεσμούς της UNESCO.

Η πάγια διεκδίκηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε με έμφαση την πάγια ελληνική διεκδίκηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Υπογράμμισε στον επικεφαλής της UNESCO τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα, χαρακτηρίζοντάς το ως μία διαρκή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη χώρα. Η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στις διπλωματικές επαφές της Ελλάδας με διεθνείς οργανισμούς.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτός από τον πρωθυπουργό και τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, συμμετείχαν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη. Παρόντες ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Κατερίνα Νασίκα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO Γιώργος Κουμουτσάκος, καθώς και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη.

Οι ελληνικές εγγραφές στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός στάθηκε ειδικότερα στις πρόσφατες επιτυχίες της Ελλάδας όσον αφορά την καταχώρηση πολιτιστικών και φυσικών αγαθών στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Έκανε αναφορά στα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα, τα οποία εγγράφηκαν στον Κατάλογο το 2025, αναδεικνύοντας την αρχαιολογική τους αξία και τη σημασία τους για την παγκόσμια ιστορία.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην Ευρύτερη Περιοχή του Ολύμπου, η οποία προστέθηκε στον Κατάλογο το 2026. Η εγγραφή αυτή είναι ιδιαίτερη, καθώς αφορά ένα μικτό πολιτιστικό και φυσικό αγαθό, αναγνωρίζοντας τόσο την ιστορική και μυθολογική του διάσταση όσο και την απαράμιλλη φυσική του ομορφιά και βιοποικιλότητα.

Με τις δύο αυτές τελευταίες προσθήκες, η Ελλάδα έχει πλέον 21 εγγεγραμμένα αγαθά στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Αυτός ο αριθμός υπογραμμίζει την πλούσια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της χώρας, καθώς και την ισχυρή θεσμική της παρουσία στον Οργανισμό, με ενεργό συμμετοχή σε σημαντικά όργανά του.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και η περηφάνια της Ελλάδας

Στο πλαίσιο των θεμάτων που συζητήθηκαν, ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Η αναγνώριση αυτή από την UNESCO τιμά την ελληνική γλώσσα και την παγκόσμια συμβολή της στον πολιτισμό και την επιστήμη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπρασε την περηφάνια της Ελλάδας για τις εξελίξεις αυτές. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα έχει τιμηθεί επίσημα από την UNESCO και ότι σημειώνουμε συνεχή πρόοδο όσον αφορά την καταχώρηση πολιτιστικών μνημείων, αλλά και του Ολύμπου, στον επίσημο κατάλογο της UNESCO».

Η στήριξη της Ελλάδας στον Γενικό Διευθυντή Καλέντ Αλ-Ανανί

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε θερμά τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Καλέντ Αλ-Ανανί, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εκλογή του κ. Αλ-Ανανί στην ηγεσία του Οργανισμού, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα είχε στηρίξει την υποψηφιότητά του από την πρώτη στιγμή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στον συμβολισμό της εκλογής του Καλέντ Αλ-Ανανί ως του πρώτου Άραβα Γενικού Διευθυντή της UNESCO. Τόνισε επίσης τη στενή σχέση του κ. Αλ-Ανανί με την Ελλάδα, η οποία πηγάζει από την επιστημονική του διαδρομή ως παγκοσμίου φήμης αιγυπτιολόγου. «Γνωρίζετε ότι υποστηρίξαμε θερμά την υποψηφιότητά σας από την πρώτη στιγμή», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα παραμένει «απόλυτα αφοσιωμένη στον Οργανισμό».

Προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο εξαιρετικό έργο που έχει επιτελέσει η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO τα τελευταία χρόνια. Εξέπρασε την πρόθεση της Αθήνας να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με τον Οργανισμό, αναζητώντας τρόπους για ακόμα μεγαλύτερη συμβολή και συμμετοχή στα δρώμενα της UNESCO.

Από την πλευρά του, ο Καλέντ Αλ-Ανανί χαρακτήρισε την Ελλάδα χώρα «ιδιαίτερα αγαπητή» στον ίδιο, τονίζοντας τη μακροχρόνια και στρατηγική συνεργασία της με την UNESCO. Ο Γενικός Διευθυντής εξέφρασε την επιθυμία να ακούσει τις απόψεις του πρωθυπουργού για το πώς μπορούν να σημειωθούν περαιτέρω πρόοδος και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η σχέση μεταξύ της Ελλάδας και του Οργανισμού, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία δέσμευση για κοινούς στόχους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki